Против судебной реформы: в Израиле прошла крупнейшая в истории акция протеста (фото)

Правительство Биньямина Нетаньяху критикуют за влияние на выбор судей Верховного суда и борьбу с демократией. По данным СМИ, на улицах израильских городов вышли до полумиллиона человек.

В Израиле вечером 11 марта прошла крупнейшая в истории страны акция протеста — сотни тысяч человек выступили против судебной реформы. Израильская газета Haaretz пишет о почти 500 тысячах человек, вышедших на улицы.

В городе Хайфа вышли на митинг 50 000 израильтян, а в южном Беэр-Шеве — по меньшей мере 8 000 человек. Часть протестующих блокировали главные дороги и вступали в столкновения с полицией, отметили правоохранители.

Люди не согласились с реформой, которая предоставляет правительству право решающего голоса при выборе судей. Возможности Верховного суда ограничат в части отмены директив или законов.

Лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что Израиль "переживает величайший кризис в своей истории" и раскритиковал правительство Биньямина Нетаньяху за борьбу с демократией.

Газета The Jerusalem Post привела цифру в 2 раза меньше — на улицы вышли до 250 тысяч человек, а по данным The Times of Israel — максимум 300 тысяч.

"Мы не согласны на подчинение правовой системы правительству — ни в комитете по назначению судей, ни в назначении главного судьи в Верховном суде, ни каким-либо иным образом", — сказал журналистам участник акции.

Демонстранты блокировали главное шоссе Аялон, проходящее через самую большую агрегацию Израиля Гуш-Дан.

"Наступила одна из самых критических недель в борьбе за защиту израильской демократии от тех, кто пытается ее разрушить. Каждый израильтянин, помнящий текст декларации независимости, должен проявить силу и мужество, чтобы защитить государство", — цитирует The Times of Israel заявлении организаторов акций.

Митинги, по информации СМИ, прошли минимум в 95 городах — в Иерусалиме, Ашдоде, поселении Эфрат, Модиине, Нетании, Кфар-Саве, Явне, Герцлии, Бейт-Шемеше, Ришон ле-Ционе и Бат-Яме. В Тель-Авиве собралось около 240 тысяч человек.

"Это не судебная реформа. Это революция, которая заставляет Израиль перейти к полной диктатуре. Я хочу, чтобы Израиль оставался демократией для моих детей", — процитировало Reuters 58-летнего Тамира Гуйцабри, который присоединился к акции протеста в центре Тель-Авива.

Нетаньяху говорит, что демонстрации направлены на его свержение. Он находится под следствием по трем делам о коррупции и отрицает все обвинения, заметило агентство.

Напомним, что блок 73-летнего Нетаньяху получил большинство на выборах в Кнессет (парламент Израиля, — ред.). Нетаньяху дольше всех в истории Израиля был премьер-министром и прославился тесными связями с президентом России Владимиром Путиным.

Нетаньяху ранее обещал в случае победы на выборах на пост премьер-министра рассмотреть возможность поставок оружия Украине.