Служила в армии, потом оказалась в руках мафии: беженка рассказала о жизни в КНДР

Сойон Ли служила в северокорейской армии, тяжело работала в угольной шахте, попала в руки китайской "брачной мафии" и едва сбежала в Южную Корею на лодке. До сих пор в лагерях КНДР остается ее сын.

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Сойон Ли родилась в Корейской народно-демократической республике в 1975 году, и при жизни в родной стране ей пришлось столкнуться с тяжелым трудом, голодом, насилием и невыносимыми условиями жизни. Ей удалось бежать за границу, сейчас Сойон живет в Южной Корее и руководит организацией для северокорейских беженцев. О том, какова жизнь на ее родине, женщина рассказала изданию Bild.

Сойон Ли родилась в семье профессора, преданного идеалам партии. Для того, чтобы также вступить в правящую партию, ей пришлось 10 лет отслужить в северокорейской армии. Там ее взгляды на идеи господствующего в КНДР режима начали кардинально меняться.

"Вместо того, чтобы служить своему народу, я должна была в солдатской форме грабить поля и без того беднейших фермеров", — рассказала Ли.

До 27 лет она жила в замкнутом пространстве с другими женщинами-солдатами, в постоянном голоде, страдая от злоупотреблений начальства. После армии Сойон не смогла поступить в университет и была вынуждена два года работать в угольной шахте без инструментов.

Толчком к бегству в Китай в 2006 году стало домашнее насилие, которому женщина подверглась в принудительном браке.

"Это забрало мою последнюю радость в жизни", — пояснила Сойон.

Беженцы из КНДР часто попадают в руки преступников

Побег — очень рискованное мероприятие, потому что тех, кто пересекает границу, может поймать и вернуть обратно китайская полиция. Перебежчиков считают предателями, депортируют в лагеря и там относятся к ним особенно жестоко.

За помощью Ли обратилась к контрабандистам, которые оказались так называемой "брачной мафией". Преступники из Китая и Северной Кореи обещают северокорейским женщинам помочь в побеге за границу, обеспечить работой и достойной зарплатой. Взамен женщинам грозят изнасилования, принуждения к браку и вовлечение в проституцию.

Ли наконец удалось сбежать из Китая в Южную Корею в 2014 году, однако пришлось оставить за "железным занавесом" двенадцатилетнего сына. Она пыталась вывезти ребенка, уже имея достаточно денег и контактов, но китайские власти задержали его и выдали обратно в КНДР. Сейчас 21-летний Хан Чон Чонг, по словам Сойон, остается в одном из лагерей Ким Чен Ына.

"Над ним жестоко издевались, выбивали зубы, ломали ноги. Но он до сих пор жив, это все, что я знаю", — сказала Ли.

Сейчас женщина руководит организацией для северокорейских беженцев в городе Пхентек в Южной Корее. Журналисты отмечают, что с 1998 года около 35 000 северокорейцев смогли бежать в Южную Корею из КНДР.

Напомним, 24 октября Reuters сообщали, что режим Ким Чен Ына берет в заложники семьи отправленных в Россию солдат. Семьи военных изолируют от общества, чтобы они не распространяли информацию.

Также в этот день СМИ писали, что, по мнению южнокорейских военных, РФ использует подразделения из КНДР как "обычное пушечное мясо".