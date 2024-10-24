Служила в армії, потім опинилася в руках мафії: біженка розповіла про життя в КНДР

Сойон Лі служила у північнокорейській армії, тяжко працювала у вугільній шахті, потрапила до рук китайської "шлюбної мафії" та заледве втекла до Південної Кореї на човні. Досі в таборах КНДР лишається її син.

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Сойон Лі народилася в Корейській народно-демократичній республіці у 1975 році, і за життя у рідній країні їй довелося зіткнутися з тяжкою працею, голодом, насильством і незносними умовами життя. Їй вдалося втекти за кордон, зараз Сойон живе у Південній Кореї та керує організацією для північнокорейських біженців. Про те, яким є життя на її батьківщині, жінка розповіла виданню Bild.

Сойон Лі народилася в родині професора, відданого ідеалам партії. Для того, щоб також вступити до керівної партії, їй довелося 10 років відслужили у північнокорейській армії. Там її погляди на ідеї панівного у КНДР режиму почали кардинально змінюватися.

"Замість того, щоб служити своєму народу, я мусила у солдатській формі грабувати поля і без того найбідніших фермерів", — розповіла Лі.

До 27 років вона жила в замкнутому просторі з іншими жінками-солдатами, у постійному голоді, потерпаючи від зловживань начальства. Після армії Сойон не змогла вступити до університету і була змушена два роки працювати у вугільній шахті без інструментів.

Поштовхом до втечі до Китаю у 2006 році стало домашнє насильство, якого жінка зазнала у примусовому шлюбі.

"Це забрало мою останню радість у житті", — пояснила Сойон.

Біженці з КНДР часто потрапляють до рук злочинців

Втеча — дуже ризикований захід, бо тих, хто перетинає кордон, може спіймати і повернути назад китайська поліція. Перебіжчиків вважають зрадниками, депортують до таборів і там ставляться до них особливо жорстоко.

За допомогою Лі звернулася до контрабандистів, які виявилися так званою "шлюбною мафією". Злочинці з Китаю та Північної Кореї обіцяють північнокорейським жінкам допомогти у втечі за кордон, забезпечити роботою і гідною зарплатою. Натомість жінкам загрожують зґвалтування, примуси до шлюбу і залучення до проституції.

Лі врешті вдалося втекти з Китаю до Південної Кореї у 2014 році, проте довелося лишити за "залізною завісою" дванадцятирічного сина. Вона намагалася вивезти дитину, вже маючи достатньо грошей і контактів, але китайська влада затримала його і видала назад до КНДР. Зараз 21-річний Хан Чон Чонг, за словами Сойон, лишається в одному з таборів Кім Чен Ина.

"З нього жорстоко знущалися, вибивали зуби, ламали ноги. Але він досі живий, це все, що я знаю", — сказала Лі.

Зараз жінка керує організацією для північнокорейських біженців у місті Пхьонтек у Південній Кореї. Журналісти зазначають, що з 1998 року приблизно 35 000 північнокорейців змогли втекти до Південної Кореї з КНДР.

Нагадаємо, 24 жовтня Reuters повідомляли, що режим Кім Чен Ина бере в заручники сім'ї відправлених до Росії солдатів. Родини військових ізолюють від суспільства, щоб вони не розповсюджували інформацію.

Також у цей день ЗМІ писали, що, на думку південнокорейських військових, РФ використає підрозділи з КНДР як "звичайне гарматне м'ясо".