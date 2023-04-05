Боевики сектора Газа нанесли 9 ракетных ударов по Израилю: что известно

Террористы нанесли удары после столкновений между полицией и палестинцами в мечети Аль-Акса. В Иерусалиме протесты из-за убийства правоохранителями 15-летнего протестующего.

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Территорию рядом с Сектором Газа обстреляли 9 ракет, в результате атаки была повреждена фабрика в Сдероте. Об этом сообщает The Times of Israel.

Террористы в секторе Газа обстреляли ракетами несколько городов на юге Израиля утром 5 апреля. Удары наносились на следующий день после столкновений между полицией и палестинцами в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Известно, что в результате столкновений получил ранение израильский военный вблизи Хеврона.

По данным Армии обороны Израиля, в первый залп было выпущено пять снарядов, четыре из них перехватили средства противовоздушной обороны. После этого были запущены еще 4 ракеты, но они упали на открытую местность. В муниципалитете Сдерота ракета попала в фабрику в промышленной зоне, однако обошлось без пострадавших.

В ответ АОИ нанесли удары по целям в Газе. Однако в издании отмечают, что информацию об израильских ударах распространили палестинские СМИ, точного подтверждения об этом нет. Боевики ХАМАС назвали действия властей Израиля преступлением и призывали выходить на протесты. Такое же заявление сделал и Исламский Джихад, призывая местных жителей выходить к мечети Аль-Акса.

Ситуация вокруг мечети обострилась из-за того, что полицейские застрелили 15-летнего палестинского мальчика в Силване. Полиция сообщила, что подросток был среди группы подозреваемых, бросавших камни и коктейли Молотова в автомобиль службы безопасности. Подросток умер по дороге в больницу.

Напомним, 27 марта в Израиле аэропорт остановил работу из-за протестов профсоюзов. Аэродром принимал только международные рейсы.

Также 27 марта демонстранты подошли к зданию Нетаньяху против реформы судебной системы.