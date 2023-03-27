Крупнейший в Израиле аэропорт остановил работу: профсоюзы бастуют (фото)

Главный аэропорт Бен-Гурион принимает только международные рейсы. По данным СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху может объявить о заморозке судебной реформы на фоне масштабных протестов.

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В Израиле 27 марта остановили вылеты из крупнейшего аэропорта страны Бен-Гурион из-за демонстраций против судебной реформы. Об этом пишет издание Times of Israel со ссылкой на комментарий главы профсоюза работников аэропорта Пинхаса Идана.

"Я приказал немедленно прекратить взлеты в аэропорту, — заявил он.

Аэропорт имени Бен-Гуриона принимает более 20 млн человек за год

Арнон Бар-Давид, глава израильского Гистадрута (израильского профсоюза), добавил, что другие организации присоединяются к забастовке.

"Мы все обеспокоены судьбой Израиля. Вместе скажем хватит. Мы сбились с пути — дело не в левом или правом. Мы больше не можем поляризовать нацию", — сказал Бар-Давид.

Администрация аэропорта разрешила принимать международные рейсы, которые прибывают в Израиль, сообщило издание The Jerusalem Post.

Аэропорт имени Бен-Гуриона — это международный аэропорт в 15 километрах от Тель-Авива, главный аэропорт в Израиле. "Бен-Гурион" принимает более 20 млн человек за год, входит в пятерку лучших аэропортов Ближнего Востока и славится безопасностью.

Аэропорт назван в честь Давида Бен-Гуриона, первого премьер-министра страны. Его считают одним из отцов-основателей Израиля.

В Израиле бастуют профсоюзы — закрываются целые отрасли

Лидер профсоюзов добавил, что в скором времени стоит ожидать закрытий торговых центров, фабрик и учреждений здравоохранений, если власти не пойдут на уступки.

Забастовку поддержали израильские прокуроры, адвокаты и работники департаментов Минюста Израиля, добавляет газета Haaretz.

Периодически израильтяне выходят на улицы с января

Позднее стало известно, что к ним присоединились ведущие представители индустрии высоких технологий.

Ожидается, что вечером 27 марта пройдут различные демонстрации в поддержку пересмотра судебной системы у здания Кнессета в Иерусалиме и на улице Каплан в центре Тель-Авива.

По данным СМИ, премьер-министр Биньямин Нетаньяху может объявить о заморозке судебной реформы. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил против заморозки реформ.

"Мы не должны останавливать реформу судебной системы и не должны поддаваться анархии", — заявил он.

Напомним, что вечером 26 марта в Израиле начались протесты из-за желания главы правительства уволить министра обороны Йоава Галланта.

Периодически израильтяне выходят на улицы с января. Одна из массовых акций в истории страны прошла 11 марта, тогда на улицы Тель-Авива вышло почти 200 тысяч человек.