Найбільший в Ізраїлі аеропорт зупинив роботу: профспілки страйкують (фото)

Головний аеропорт Бен-Ґуріон приймає лише міжнародні рейси. За даними ЗМІ, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху може оголосити про заморожування судової реформи на тлі масштабних протестів.

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В Ізраїлі 27 березня зупинили вильоти з найбільшого аеропорту країни Бен-Ґуріон через демонстрації проти судової реформи. Про це пише видання Times of Israel з посиланням на коментар голови профспілки працівників аеропорту Пінхаса Ідана.

"Я наказав негайно припинити вильоти з аеропорту", — заявив він.

Аеропорт імені Бен-Ґуріона приймає понад 20 млн осіб за рік

Арнон Бар-Давид, голова ізраїльської Гістадруту (ізраїльської профспілки), додав, що інші організації приєднуються до страйку.

"Ми всі стурбовані долею Ізраїлю. Разом скажемо досить. Ми збилися зі шляху — справа не в лівому чи правому. Ми більше не можемо поляризувати націю", — сказав Бар-Давид.

Адміністрація аеропорту дозволила приймати міжнародні рейси, які прибувають до Ізраїлю, повідомило The Jerusalem Post.

Аеропорт імені Бен-Ґуріона— це міжнародний аеропорт, який знаходиться на відстані 15 кілометрах від Тель-Авіва, головний аеропорт в Ізраїлі. Бен-Ґуріон приймає понад 20 млн осіб за рік, входить до п'ятірки найкращих аеропортів Близького Сходу та славиться безпекою.

Аеропорт названо на честь Давида Бен-Ґуріона, першого прем'єр-міністра країни. Його вважають одним із батьків-засновників Ізраїлю.

В Ізраїлі страйкують профспілки — закриваються цілі галузі

Лідер профспілок додав, що незабаром варто очікувати на закриття торгових центрів, фабрик і закладів охорони здоров'я, якщо влада не піде на поступки.

Страйк підтримали ізраїльські прокурори, адвокати та працівники департаментів Мін'юсту Ізраїлю, додає газета Haaretz.

Періодично ізраїльтяни виходять на вулиці із січня

Згодом стало відомо, що до них приєдналися провідні представники індустрії високих технологій.

Очікується, що ввечері 27 березня відбудуться різні демонстрації на підтримку перегляду судової системи біля будівлі Кнесету в Єрусалимі та на вулиці Каплан у центрі Тель-Авіва.

За даними ЗМІ, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху може оголосити про заморожування судової реформи. Міністр нацбезпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір виступив проти заморожування реформ.

"Ми не повинні зупиняти реформу судової системи, не повинні піддаватися анархії", — заявив він.

Нагадаємо, що ввечері 26 березня в Ізраїлі почалися протести через бажання глави уряду звільнити міністра оборони Йоава Галанта.

Періодично ізраїльтяни виходять на вулиці із січня. Одна з найбільш масових акцій в історії країни відбулася 11 березня, тоді на вулиці Тель-Авіва вийшло майже 200 тисяч людей.