Теракт в Тель-Авиве: автомобиль протаранил толпу туристов на набережной (видео)

Израильские СМИ пишут, что в результате теракта был убит гражданин Италии. В итоге полиция застрелила террориста, чья машина перевернулась.

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В результате теракта в Тель-Авиве был убит мужчина в возрасте 30 лет и 7 человек получили ранения. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Сообщается, что террорист ехал на автомобиле по набережной Тель-Авива, когда начал стрелять по находящимся поблизости людям. Один мужчина погиб. Позже израильская полиция заявила, что террорист пытался протаранить пешеходов, прежде чем его машина перевернулась.

По словам журналистов, боевик был убит полицейскими. Офицер застрелил террориста, когда тот потянулся за своим оружием.

Как пишет издание Times of Israel, все жертвы теракта в Тель-Авиве — туристы. Убитым оказался гражданин Италии. Среди раненых 39-летний мужчина и 17-летняя девушка. Также легкие ранения получили мужчина около 50 лет и 70-летняя женщина.

"Я первым добрался до места происшествия. Я увидел трех раненых, лежащих на земле. Террорист лежал с оружием рядом с ним, а вокруг него было несколько полицейских", — цитирует издание свидетеля происшествия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу призвал мобилизовать дополнительные подразделения для отражения терактов. Сообщается, что он проинформирован о произошедшем.

Также в сети распространяются видео с места события.

В Тель-Авиве автомобиль протаранил толпу людей

"В противоречивых сообщениях говорится, что нападавший выстрелил из окна своего автомобиля, а затем разбился; или задавил людей, потом вышел и начал стрелять из оружия", — пишут журналисты.

Напомним, что в ночь на 7 апреля Армия обороны Израиля наносила удары по объектам террористов ХАМАС в секторе Газа. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что были поражены подземные туннели террористов. Боевики ХАМАС пытались в ответ сбить израильские самолеты из ПЗРК.