"В ім'я миру". Українець і росіянин пройшли разом Хресною дорогою у Ватикані: реакція посла

За словами юнака з України, йому довелося знову будувати життя в Італії після того, як російські війська захопили його рідний Маріуполь. Громадянин Росії бажає, щоб "всі могли бути братами та сестрами".

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У Ватикані другий рік поспіль з'єднують представників України та Російської Федерації під час хресної ходи напередодні Великодня. Про це повідомляє портал "Vatican News".

Український і російський підлітки знову пройшли поряд під час Хресного ходу — незважаючи на те, що ця ініціатива у 2022 році піддалася критиці.

"Голоси миру під час війни", – таку тему Папа Римський обрав цього року для молитви та проповіді. "Із земель, поранених бомбами, ракетами, пострілами або вбивчою ненавистю. Чоловіки та жінки, підлітки, молодь і люди похилого віку, батьки та богопосвячені особи ділилися за різних випадків і різними способами з Папою своїми свідченнями", — йдеться у повідомленні Ватикану, що передує захід.

Українець і росіянин пройшли поряд під час Хресної дороги у Ватикані Фото: Скріншот

Хлопець з України був змушений виїхати з України після окупації Маріуполя, і врешті-решт залишився в Італії, де проживала його бабуся. На кордоні він попрощався з батьком — далі довелося знову будувати життя.

"Я почував себе без усього, повністю голим. Я не знав мови і не мав жодного друга. Бабуся намагалася, щоб я відчував себе щасливим, але я повторював, що хочу повернутися додому. Зрештою моя сім'я вирішила повернутися в Україну", – розповів учасник хресної ходи у Ватикані.

Росіянин каже, що відчуває провину за те, що відбувається, але в той же час до кінця не усвідомлює, чому в нього всередині таке відчуття. Він у своїй промові розповів, що втратив батька, дідуся та старшого брата, які були мобілізовані, тому попросив миру, "щоб усі могли бути братами та сестрами".

Хресна хода у Ватикані

Реакція посла України у Ватикані: що про це думає Андрій Юраш

Посол України у Ватикані про те, що сталося, дізнався після публікації матеріалів у ЗМІ і відразу ж вирішив відреагувати.

"Традиція публікації тексту Хресного шляху Via Crucis за кілька днів до заходу була перервана цього року: із повідомлень у ЗМІ стало відомо, що діти (хлопчики) з України та Росії символізуватимуть трагедію війни. Російський підліток, зокрема, розповість про свого вбитого брата і тата і дідуся, який зник безвісти на війні, але він забуде згадати, що його родичі приїхали в Україну, щоб убити не тільки батька українського хлопчика, а всю родину... а не навпаки!", — наголосив посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Нагадаємо, 26 лютого у Ватикані розповіли, чому Папа Римський поки не збирається до України. Справа в тому, що понтифік Франциск не хоче перетворювати свою поїздку на просто символічний жест.