"Во имя мира". Украинец и россиянин прошли вместе по Крестной дороге в Ватикане: реакция посла

По словам юноши из Украины, ему пришлось строить жизнь заново в Италии после того, как российские войска захватили его родной Мариуполь. Гражданин России желает, чтобы "все могли быть братьями и сестрами".

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В Ватикане второй год подряд соединяют представителей Украины и Российской Федерации во время крестного хода накануне Пасхи. Об этом сообщает портал "Vatican News".

Украинский и российский подростки вновь прошли рядом во время Крестного хода — несмотря на то, что эта инициатива в 2022 году подверглась критике.

"Голоса мира во время войны", – такую тему Папа Римский выбрал в этом году для молитвы и проповеди. "Из земель, раненых бомбами, ракетами, выстрелами или убийственной ненавистью. Мужчины и женщины, подростки, молодежь и люди преклонного возраста, родители и богопосвященные лица делились при разных случаях и различными способами с Папой своими свидетельствами", — говорится в сообщении Ватикана, предваряющем мероприятие.

Украинец и россиянин прошли рядом во время Крестной дороги в Ватикане Фото: Скриншот

Парень из Украины был вынужден уехать из Украины после оккупации Мариуполя, и в итоге остался в Италии, где проживала его бабушка. На границе он попрощался с отцом — дальше пришлось строить жизнь заново.

"Я чувствовал себя без всего, полностью голым. Я не знал языка и не имел ни одного друга. Бабушка старалась, чтобы я чувствовал себя счастливым, но я повторял, что хочу вернуться домой. В конце концов, моя семья решила вернуться в Украину", – рассказал участник крестного хода в Ватикане.

Россиянин говорит, что чувствует вину за происходящее, но в то же время до конца не осознает, почему у него внутри такое ощущение. Он в своей речи рассказал, что потерял отца, дедушку и старшего брата, которые были мобилизованы, поэтому попросил мира, "чтобы все могли быть братьями и сестрами".

Крестный ход в Ватикане

Реакция посла Украины в Ватикане: что об этом думает Андрей Юраш

Посол Украины в Ватикане о произошедшем узнал после публикации материалов в СМИ и сразу же решил отреагировать.

"Традиция публикации текста Крестного пути Via Crucis за несколько дней до мероприятия была прервана в этом году: из сообщений в СМИ стало известно, что дети (мальчики) из Украины и России будут символизировать трагедию войны. Российский подросток, в частности, расскажет о своем убитом брате и папе и дедушке, пропавшем без вести на войне. Но он забудет упомянуть, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского мальчика, а всю семью… а не наоборот!", — подчеркнул посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Напомним, 26 февраля в Ватикане рассказали, почему Папа Римский пока не собирается в Украину. Дело в том, что понтифик Франциск не хочет превращать свою поездку в просто символический жест.