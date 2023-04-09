У Китаї чоловік до смерті залякав понад тисячу курей сусіда

Китаєць вирішив помститися своєму сусідові за зрубані дерева і став навідуватися у його курник з ліхтариком.

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У Китаї суд виніс вирок чоловікові, який до смерті залякав понад тисячу курей свого сусіда. За скоєне він отримав штраф та пів року ув'язнення. Про це повідомляє CNN.

Інцидент стався у провінції Хунань в центральному Китаї. Громадянина Гу засудили до в’язниці після того, як суд визнав його винним у переляку до смерті 1100 сусідських курей.

Згідно з матеріалами суду, два чоловіки, які жили по сусідству, посварилися. Один з них спиляв дерева сусіда без дозволу. Інший вирішив помститися і для помсти використав курей опонента.

Він почав з ліхтариком пробиратися на курячу ферму сусіда серед ночі і світити курям в очі. Птахи спросоння лякалися і забивалися в куток, давлячи одне одного.

За кілька "нічних візитів" Гу знищив 1100 курей.

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