В Китае мужчина до смерти запугал более тысячи кур соседа

Китаец решил отомстить своему соседу за срубленные деревья и стал наведываться в его курятник с фонариком.

Related video

В Китае суд вынес приговор мужчине, который до смерти запугал более тысячи кур своего соседа. За совершенное он получил штраф и полгода заключения. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в провинции Хунань в центральном Китае. Гражданин Гу был приговорен к тюрьме после того, как суд признал его виновным в запугивании до смерти 1100 соседских кур.

Согласно материалам суда, два человека, которые жили по соседству, поссорились. Один из них спилил деревья соседа без разрешения. Другой решил отомстить и для мести использовал кур оппонента.

Он начал с фонариком пробираться на куриную ферму соседа среди ночи и светить курам в глаза. Птицы спросонья пугались и забивались в угол, давя друг друга.

За несколько "ночных визитов" Гу уничтожил 1100 кур.

В Великобритании от алкоголизма вылечили собаку, которая после смерти хозяина попала в Центр спасения животных. Пес находился под седативными препаратами в течение четырех недель во избежание приступов.

В Лондоне собака напала на коня полиции. Пес набросился на скакуна и не подчинялся командам хозяина. Животных разнимали неравнодушные горожане. Владельца собаки привлекут к ответственности за нарушение правил выгула собак, а коню пришлось наложить несколько швов.