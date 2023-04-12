У Британії екоактивістів затримали за спробу нападу на динозавра (відео)

21-річний студент Деніел Кнорр та 67-річна вчителька Вікторія Ліндсел спробували розмалювати експонат динозавра, але їм завадили співробітники музею. На активістах були одягнені білі футболки з написом Just Stop Oil.

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У Ковентрі (Англія) було затримано екологічно активістів з організації Just Stop Oil, які напали на експонат "Динозавр Діппі" на виставці у картинній галереї та музеї Герберта. Про це повідомляє Daily Mail.

На кадрах, опублікованих групою протестувальників, видно, як 21-річний студент Деніел Кнорр та 67-річна вчителька Вікторія Ліндсел перелазять через низький металевий бар'єр, після чого їх повалила за землю охорона. Після цього пара була виведена у наручниках співробітниками поліції Уест-Мідлендс.

Ймовірно, вони мали намір розмалювати експонат динозавра, але їм завадили працівники музею.

На активістах були одягнені білі футболки із написом "Just Stop Oil". Вони приєдналися до руху, який виступає проти плану британського уряду на видобуток нафти та газу на 46 родовищах у 2025 році. Учасники цього руху протестували, перекриваючи дороги та приклеюючи себе до картин у музеях.

Представник поліції Уест-Мідлендс підтвердив, що двох людей було заарештовано в музеї близько 10 ранку за підозрою в змові з метою заподіяння злочинної шкоди. У активістів із собою були два великі пакети сухої фарби. На місці подій все ще перебувають співробітники поліції.

"Динозавр Діппі" є гіпсовою копією скелета Диплодока Карнегі, вид ящерів, що жив 155-145 мільйонів років тому.

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