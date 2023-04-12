В Британии экоактивистов задержали за попытку нападения на динозавра (видео)

21-летний студент Дэниел Кнорр и 67-летняя учительница Виктория Линдселл попытались разрисовать экспонат динозавра, но им помешали сотрудники музея. На активистах были одеты белые футболки с надписью "Just Stop Oil".

Related video

В Ковентри (Англия) были задержаны экологически активисты из организации Just Stop Oil, которые напали на экспонат "Динозавр Диппи" на выставке в картинной галерее и музее Герберта. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах, опубликованных группой протестующих, видно, как 21-летний студент Дэниел Кнорр и 67-летняя учительница Виктория Линдселл перелезают через низкий металлический барьер, после чего их повалила за землю охрана. После этого пара была выведена в наручниках сотрудниками полиции Уэст-Мидлендс.

Вероятно, они намеревались разрисовать экспонат динозавра, но им помешали сотрудники музея.

На активистах были одеты белые футболки с надписью "Just Stop Oil". Они присоединились к движению, которое выступает против плана британского правительства на добычу нефти и газа на 46 месторождениях в 2025 году. Участники этого движения протестовали, перекрывая дороги и приклеивая себя к картинам в музеях.

Представитель полиции Уэст-Мидлендс подтвердил, что два человека были арестованы в музее около 10 утра по подозрению в сговоре с целью нанесения преступного ущерба. У активистов с собой были два больших пакета сухой краски. На месте событий все еще находятся сотрудники полиции.

"Динозавр Диппи" является гипсовой копией скелета Диплодока Карнеги, вид ящеров, который жил 155-145 миллионов лет назад.

Ранее Фокус писал, что в Британии собака напала на лошадь конной полиции посреди улицы в Лондоне. Эксперты проводят осмотр, чтобы определить, представляет ли собака угрозу для окружающих. Владелец животного будет привлечен к ответственности за нарушение правил выгула собак. Что касается лошади, то ей пришлось наложить швы.

Также сообщалось, что в Британии "банда" овец терроризирует целую деревню. 37-летний Стефан Джонс сообщил о том, что овцы начали действовать группами и вторгаться в дворы жителей. Животные ломают сухие стены и поедают живые изгороди во дворах людей.