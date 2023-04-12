У Росії занепокоїлися навалою "заражених чумою" бабаків, які сунуть з Монголії

Сенаторка Нарусова порушила питання про доступність в Росії лабораторій, "які могли б своєчасно та оперативно виявляти такі інфекції".

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У Росії спостерігається навала бабаків "із чумою", які мігрують з Монголії. Про це на засіданні Ради Федерації 12 квітня заявила сенаторка Людмила Нарусова, повідомляє Лента.ру.

Вона пояснила, що заражені гризуни атакують Республіку Тива, яку вона представляє у Раді Федерації.

"Не беруся стверджувати, що це спеціальна зброя або натуральна інфекція, але немає лабораторій, які могли б це виявити", — сказала сенаторка на засіданні.

За її словами, ПЛР-лабораторії з виявлення різного роду інфекцій переважно розташовані у великих російських містах.

У відповідь на це віце-прем'єрка Росії Тетяна Голікова зазначила, що під час пандемії COVID-19 було розвинено центри секвенування. Вони нині розширюють сферу діяльності та інші інфекційні захворювання.

Нагадаємо, що минулого року Міноборони РФ виступило із заявою про те, що в біолабораторіях на території України розробляють військово-біологічні програми з поширення хвороб через перелітних птахів, кажанів.

Путін на ювілейній 30-й зустрічі лідерів ОДКБ не зрадив традиції, повторюючи пропагандистські тези, що Пентагон створив в Україні десятки біолабораторій. Він пояснив, що основне завдання таких лабораторій — "збирання біологічних матеріалів і вивчення у своїх цілях специфіки поширення вірусів і небезпечних захворювань".