Сенатор Нарусова поднял вопрос о доступности в России лабораторий, "которые могли бы своевременно и оперативно выявлять такие инфекции".

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В России наблюдается нашествие сурков "с чумой", мигрирующих из Монголии. Об этом на заседании Совета Федерации 12 апреля заявила сенатор Людмила Нарусова, сообщает Лента.ру.

Она пояснила, что зараженные грызуны атакуют Республику Тива, которую она представляет в Совете Федерации.

"Не берусь утверждать, что это специальное оружие или натуральная инфекция, но нет лабораторий, которые могли бы это обнаружить", — сказала сенатор на заседании.

По ее словам, ПЦР-лаборатории по выявлению разного рода инфекций преимущественно расположены в крупных российских городах.

В ответ на это вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что во время пандемии COVID-19 были развиты центры секвенирования. Они сейчас расширяют сферу деятельности и другие инфекционные заболевания.

Напомним, что в прошлом году Минобороны РФ выступило с заявлением о том, что в биолабораториях на территории Украины разрабатывают военно-биологические программы по распространению болезней из-за перелетных птиц, летучих мышей.

Путин на юбилейной 30-й встрече лидеров ОДКБ не изменил традициям, повторяя пропагандистские тезисы, что Пентагон создал в Украине десятки биолабораторий. Он пояснил, что основная задача таких лабораторий — "сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний".