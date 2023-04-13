Готові платити тисячі доларів: у США оголосили "полювання" на метеорит, що впав (карта)

Музей мінералів і самоцвітів Мена пообіцяв виплатити 25 тисяч доларів за знайдений шматок метеорита після того, як він пройде перевірку на справжність. Згідно з даними NASA, об'єкт перебував у повітрі близько 4 хвилин та 40 секунд.

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Музей мінералів та самоцвітів у штаті Мен, США, оголосив про пошук метеорита, який упав у цьому регіоні на початку квітня. Будь-хто, хто знайде метеорит, отримає грошову винагороду у розмірі 25 тисяч доларів. Про це пише Yahoo News.

У суботу, 8 квітня, незадовго до полудня була помічена вогненна куля, що розсікає небо над містом Нью-Брансвік (Канада). За даними музею, "чисельні звукові удари" від вогняної кулі було чути у штаті Мен. Видання зазначає, що доплерівський радар NASA зафіксував кілька метеоритів того дня.

Музей мінералів та самоцвітів Мена пообіцяв виплатити 25 тисяч доларів за знайдений шматок метеорита після того, як він пройде перевірку на справжність. На думку експертів, метеорит міг впасти в районі міста Кале, неподалік канадського кордону. За даними NASA, об'єкт перебував у повітрі близько 4 хвилин і 40 секунд, а його вага попередньо оцінюється в один кілограм.

На цьому знімку показано польову оцінку місць ймовірного падіння метеоритів над штатом Мен Фото: Yahoo.News

"Вогненна куля була достатньо яскравою, щоб її можна було побачити при світлі дня. Наявність позитивних доплерівських радіолокаційних сигналів — метеоритів, виявлених при проходженні через атмосферу всього за кілька миль над землею — переконує нас у тому, що тут є метеорити, які чекають, щоб їх знайшли", — сказав у пресрелізі Дерріл Пітт, голова відділу метеоритів музею.

Нагороду у 25 000 доларів призначено лише за перший кілограм, але Пітт сказав, що музей купуватиме й інші знайдені частини.

"Залежно від типу метеорита зразки можуть бути на вагу золота", — сказав співробітник музею.

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