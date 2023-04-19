Скелет тиранозавра продано за 6 мільйонів доларів на аукціоні у Швейцарії (фото)

Більша частина кісток є оригінальними, інші були замінені на зліпки, виготовлені з гіпсу та епоксидної смоли.

Related video

Скелет гігантського тиранозавра Рекса, істоти, яка блукала Землею 67 мільйонів років тому, було продано 18 квітня в Цюріху за 5,5 мільйона швейцарських франків (6,13 мільйона доларів), що менше, ніж очікувалося. Про це повідомляє Reuters.

TRX-293 TRINITY висотою 3,9 метра і довжиною 11,6 метра є композитним скелетом з 293 кісток трьох різних тиранозаврів, знайдених у період з 2008 по 2023 рік в американських штатах Монтана і Вайомінг.

Неназваний покупець запропонував ставку, що перемогла, у розмірі 4,8 мільйона швейцарських франків, що менше оцінки в 5–8 мільйонів швейцарських франків, але загальна ціна була вищою з урахуванням премії покупця і зборів на аукціонах Koller.

В аукціонному будинку Koller наголосили, що вперше в Європі та втретє у світі на аукціон був виставлений цілий скелет T-Rex виняткової якості.

Більша частина кісток скелета – оригінальні, решту було замінено на зліпки, виготовлені з гіпсу та епоксидної смоли.

Нагадаємо, згідно з дослідженням, тиранозаври мали таку ж кількість нейронів головного мозку, як і сучасні примати, і, можливо, були здатні до розв'язання проблем і навіть до культури. Зазвичай їх уявляють брутальними хижаками, які підкоряються своїм інстинктам, проте цей образ, можливо, доведеться переглянути.

Також ЗМІ писали, що вчені виявили "несподівану" знахідку — понад 100 кісток і зубів дитинчат динозаврів, які бродили холодним регіоном, що зараз є арктичним регіоном Аляски, близько 70 мільйонів років тому. Останки належали семи різним видам.