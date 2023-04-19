Скелет тираннозавра продан за 6 миллионов долларов на аукционе в Швейцарии (фото)

Более половины костей являются оригинальными, остальные были заменены на слепки, изготовленные из гипса и эпоксидной смолы.

Related video

Скелет гигантского тираннозавра Рекса, существа, бродившего по Земле 67 миллионов лет назад, был продан 18 апреля в Цюрихе за 5,5 миллиона швейцарских франков (6,13 миллиона долларов), что меньше, чем ожидалось. Об этом сообщает Reuters.

TRX-293 TRINITY высотой 3,9 метра и длиной 11,6 метра представляет собой составной скелет из 293 костей трех разных тираннозавров, найденных в период с 2008 по 2023 год в американских штатах Монтана и Вайоминг.

Неназванный покупатель предложил победившую ставку в размере 4,8 миллиона швейцарских франков, что меньше оценки в 5–8 миллионов швейцарских франков, но общая цена была выше с учетом премии покупателя и сборов на аукционах Koller.

В аукционном доме Koller подчеркнули, что впервые в Европе и в третий раз в мире на аукцион был выставлен целый скелет T-Rex исключительного качества.

Более половины костей скелета – оригинальные, остальные были заменены на слепки, изготовленные из гипса и эпоксидной смолы.

Напомним, согласно исследованию, тираннозавры имели такое же количество нейронов головного мозга, как и современные приматы, и, возможно, были способны к решению проблем и даже к культуре. Обычно их представляют брутальными хищниками, покоряющимися своим инстинктам, однако этот образ, возможно, придется просмотреть.

Также СМИ писали, что ученые обнаружили "неожиданную" находку — более 100 костей и зубов детенышей динозавров, бродивших по холодному региону, который сейчас является арктическим регионом Аляски, около 70 миллионов лет назад. Останки принадлежали семи различным видам.