Ріс із зайвим органом: у 9-річного хлопчика виявили рідкісне захворювання (фото)

У Альфі Хутона виявили дуплексну нирку, тобто подвійну нирку на одному боці. Батьки хлопчика дізналися про це після того, як їхній син проходив десятиденне обстеження.

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9-річний Альфі Хутон із Ліверпуля (Англія) народився з трьома нирками, проте дізнався про свій незвичайний стан лише після того, як поскаржився на біль у животі. Про це розповідає Liverpool Echo.

Хлопчик почав погано себе почувати на початку грудня 2022 року і йому поставили діагноз "водяна інфекція". Але причина цієї інфекції виявилася дивнішою, ніж могли припустити його батьки, Мішель і Майк.

"Терапевт вислухав наш опис болю Альфі й одразу зрозумів, що може відбуватися. Протягом 10 днів ми були у лікарні, де проходили подальші тести, здавали аналізи крові та робили ультразвукове сканування. Лише за тиждень до Різдва ми вперше дізналися, що щось не так", — згадує батько школяра.

У хлопчика виявили дуплексну нирку, тобто подвійну нирку на одному боці. Після обстеження було виявлено, що зменшилася функція однієї з нирок на 72%. Через це траплялися часті водні інфекції.

Батьки хлопчика дізналися про його хворобу після того, як їхній син проходив десятиденне обстеження Фото: Liverpool Echo

"Це було дуже болісно для нього згодом. Йому довелося провести тиждень чи два в ліжку з катетером, що виходить із живота. Але операція пройшла успішно, і наприкінці січня він пішов на подальші аналізи, щоб перевірити роботу сечового міхура та нирок", — розповів Майк.

Нині учень католицької початкової школи Святого Михаїла очікує на нове обстеження, яке відбудеться через три місяці.

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