Рос с лишним органом: у 9-летнего мальчика обнаружили редкое заболевание (фото)

У Альфи Хутона обнаружили дуплексную почку, то есть двойную почку на одной стороне. Родители мальчика узнали об этом после того, как их сын проходил десятидневное обследование.

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9-летний Альфи Хутон из Ливерпуля (Англия) родился с тремя почками, но узнал о своем необычном состоянии только после того, как пожаловался на боли в животе. Об этом рассказывает Liverpool Echo.

Мальчик начал плохо себя чувствовать в начале декабря 2022 года и ему поставили диагноз "водяная инфекция". Но причина этой инфекции оказалась более странной, чем могли предположить его родители, Мишель и Майк.

"Терапевт выслушал наше описание боли Альфи и сразу понял, что может происходить. В течение 10 дней мы были в больнице, где проходили дальнейшие тесты, сдавали анализы крови и делали ультразвуковое сканирование. Только за неделю до Рождества мы впервые узнали, что что-то не так", — вспоминает отец школьника.

У мальчика обнаружили дуплексную почку, то есть двойную почку на одной стороне. После обследования было выявлено, что у него уменьшилась функция одной из почек на 72%. Из-за этого случались частые водные инфекции.

Родители мальчика узнали о его болезни после того, как их сын проходил десятидневное обследование Фото: Liverpool Echo

"Это было очень болезненно для него впоследствии. Ему пришлось провести неделю или две в постели с катетером, выходящим из животика. Но операция прошла успешно, и в конце января он пошел на дальнейшие анализы, чтобы проверить работу мочевого пузыря и почек", — рассказал Майк.

В настоящее время ученик католической начальной школы Святого Михаила ожидает новое обследование, которое состоится через три месяца.

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