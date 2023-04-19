Не виключено причетність третіх осіб: у Польщі розслідують загибель пари з України

Повідомляється, що роботодавець загиблих громадян України звернувся до екстрених служб та розповів, що його співробітники кілька днів не виходили на роботу.

Related video

У Лодзі знайдено мертвими 36-річного чоловіка та 31-річну жінку, які приїхали до польського міста з України. Їхні тіла пожежники виявили у замкненій квартирі. Про це повідомляє портал Wprost.

Інформація про трагедію, що сталася, була опублікована у вівторок увечері. Повідомляється, що роботодавець загиблих українців звернувся до екстрених служб і розповів, що співробітники кілька днів не виходили на роботу.

Пожежники вибили двері квартири, яку винаймала пара з України, і виявили тіла в стані сильного розкладу: набряклі, частково гнилі та зі слідами від води.

Тіло чоловіка лежало у наметі на ліжку, а жінки – у кріслі. Слідів чадного газу виявлено не було, проте в одній із кімнат знаходився працюючий газовий обігрівач.

Слідчі заходи проводяться під керівництвом Лодзько-Срудмістської окружної прокуратури, з'ясовуються причини та обставини того, що сталося. Польські правоохоронці провели опитування свідків, не виключається і причетність третіх осіб до загибелі українців. Їх близьким вже повідомили сумну новину.

Нагадаємо, що громадяни України, які мешкають у найбільшому центрі для біженців у Варшаві, можуть залишитися без даху над головою. На утримання установи йде близько 250 тисяч доларів щомісяця. Але урядові субсидії у вигляді 80 тисяч скоро відмінять.

Раніше стало відомо, що біженці з України у Австрії можуть отримати необмежений доступ до ринку праці.