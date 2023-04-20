Зварили 86 років тому: в Англії продадуть ель, приготований для коронації Едуарда VIII

Усі вторговані на аукціоні кошти будуть передані організації Prince's Trust, яку заснував нинішній король Великобританії Карл III у 1976 році. Гроші підуть на благодійні цілі.

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На аукціоні в Англії буде виставлений продаж ель, зварений 86 років тому для коронації британського короля Едуарда VIII. Про це пише Sky News.

Кілька десятків ящиків з пляшками "коронаційного" елю було знайдено під час перебудови підвалів пивоварні Greene King у Саффолку у 2011 році.

Усі вторговані на аукціоні кошти будуть передані організації Prince's Trust, заснованої нинішнім королем Великобританії Карлом III у 1976 році, коли він ще був принцом Уельським Чарльзом, на благодійні цілі.

Видання зазначає, що напій було створено з англійського ячменю та хмелю, і спочатку його міцність складала 12 градусів. На думку експертів, цей ель вже має 86-річний вік, тому його вживання не рекомендується. Його можна придбати як колекційну рідкість на аукціоні. Дата проведення торгів поки що не названа.

На думку експертів, цей ель вже має 86-річний вік, тому його вживання не рекомендується Фото: Sky News

Коронація Едуарда VIII мала відбутися у травні 1937 року. Однак він правив лише 10 місяців, потім зрікся престолу, щоб одружитися з американкою Уолліс Сімпсон, яка була розлучена двічі. Як голова англіканської церкви, монарх не мав права укласти шлюб із будь-ким, хто раніше вже розлучався.

Едуард VIII та Уолліс Сімпсон Фото: HULTON ARCHIVE

Попри зречення Едуарда VIII, коронація все ж таки відбулася 12 травня. Замість нього на трон зійшов молодший брат Георг VI (1895-1952), який є дідом нинішнього короля Карла III.

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