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Зварили 86 років тому: в Англії продадуть ель, приготований для коронації Едуарда VIII

Пляшки, ель, напій, аукціон, ящики
Фото: Sky News | Напій був створений з англійського ячменю та хмелю, і спочатку його міцність складала 12 градусів

Усі вторговані на аукціоні кошти будуть передані організації Prince's Trust, яку заснував нинішній король Великобританії Карл III у 1976 році. Гроші підуть на благодійні цілі.

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На аукціоні в Англії буде виставлений продаж ель, зварений 86 років тому для коронації британського короля Едуарда VIII. Про це пише Sky News.

Кілька десятків ящиків з пляшками "коронаційного" елю було знайдено під час перебудови підвалів пивоварні Greene King у Саффолку у 2011 році.

Усі вторговані на аукціоні кошти будуть передані організації Prince's Trust, заснованої нинішнім королем Великобританії Карлом III у 1976 році, коли він ще був принцом Уельським Чарльзом, на благодійні цілі.

Видання зазначає, що напій було створено з англійського ячменю та хмелю, і спочатку його міцність складала 12 градусів. На думку експертів, цей ель вже має 86-річний вік, тому його вживання не рекомендується. Його можна придбати як колекційну рідкість на аукціоні. Дата проведення торгів поки що не названа.

Пляшка, ель, напій, колекція, аукціон Fullscreen
На думку експертів, цей ель вже має 86-річний вік, тому його вживання не рекомендується
Фото: Sky News

Коронація Едуарда VIII мала відбутися у травні 1937 року. Однак він правив лише 10 місяців, потім зрікся престолу, щоб одружитися з американкою Уолліс Сімпсон, яка була розлучена двічі. Як голова англіканської церкви, монарх не мав права укласти шлюб із будь-ким, хто раніше вже розлучався.

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Едуард VIII та Уолліс Сімпсон
Фото: HULTON ARCHIVE

Попри зречення Едуарда VIII, коронація все ж таки відбулася 12 травня. Замість нього на трон зійшов молодший брат Георг VI (1895-1952), який є дідом нинішнього короля Карла III.

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