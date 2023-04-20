Сварили 86 лет назад: в Англии продадут эль приготовленный для коронации Эдуарда VIII

Все вырученные на аукционе средства будут переданы организации Prince's Trust, которую основал нынешний король Великобритании Карл III в 1976 году. Деньги пойдут на благотворительные цели.

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На аукционе в Англии будет выставлен на продажу эль, сваренный 86 лет назад для коронации британского короля Эдуарда VIII. Об этом пишет Sky News.

Несколько десятков ящиков с бутылками "коронационного" эля были обнаружены во время перестройки подвалов пивоварни Greene King в Саффолке в 2011 году.

Все вырученные на аукционе средства будут переданы организации Prince's Trust, основанной нынешним королем Великобритании Карлом III в 1976 году, когда он еще был принцем Уэльским Чарльзом, на благотворительные цели.

Издание отмечает, что напиток был создан из английского ячменя и хмеля, и изначально его крепость составляла 12 градусов. Согласно мнению экспертов, этот эль уже имеет 86-летний возраст, поэтому его употребление не рекомендуется. Его можно приобрести как коллекционную редкость на аукционе. Дата проведения торгов пока не названа.

Согласно мнению экспертов, этот эль уже имеет 86-летний возраст, поэтому его употребление не рекомендуется Фото: Sky News

Коронация Эдуарда VIII должна была состояться в мае 1937 года. Однако он правил всего лишь 10 месяцев, затем отрекся от престола, чтобы жениться на американке Уоллис Симпсон, которая была разведена дважды. Как глава англиканской церкви, монарх не имел права заключить брак с кем-либо, кто ранее уже разводился.

Эдуард VIII и Уоллис Симпсон Фото: HULTON ARCHIVE

Несмотря на отречение Эдуарда VIII, коронация все же состоялась 12 мая. Вместо него на трон взошел его младший брат Георг VI (1895-1952), который является дедом нынешнего короля Карла III.

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