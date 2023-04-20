Тільки військова поразка РФ: експерт дав пораду Макрону щодо "таємного плану по Україні"

За словами Фреда Хоффмана, який спеціалізується на розвідувальних дослідженнях, президенту Франції "має хтось пояснити", що перемогти Росію можна виключно військовим шляхом.

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Вигнати російські війська з України — це єдиний прийнятний кінець війни в Україні, вважає Фред Хоффман, декан кафедри розвідувальних досліджень в Університеті Мерсіхерст. Він радить Емманюелю Макрону задуматися над цим. Свою відповідь на секретний план французького лідера щодо України Хоффман опублікував у Twitter.

Згідно з деякими даними, президент Франції спільно з представниками Китаю працює над секретним мирним планом щодо України, щоб вже цього літа посадити представників Києва та Москви за стіл переговорів.

Повідомляється, що Макрон звернувся до свого радника із зовнішньої політики Емманюеля Бонна і попросив спільно з керівником китайського МЗС Ваном І розробити план, який можна було б використати як відправну точку для майбутніх мирних переговорів між Києвом і Кремлем.

Вчений, який представляє Університет Мерсіхерст, що в американському місті Ері, після того, як стало відомо про таємний план Франції та Китаю, заявив, що "хтось повинен пояснити Макрону, що єдиний прийнятний результат війни — це вигнати російські війська з України і досягти перемоги над загарбниками військовим шляхом".

На думку Хоффмана, такий розвиток подій призведе до падіння путінського режиму, що в інтереси усіх, у тому числі й Франції.

Нагадаємо, що, згідно з публікацією в Bloomberg за 20 квітня, запропонований Францією та Китаєм план мирного врегулювання в Україні може внести розкол до антипутінської коаліції Заходу.

За оцінками Корпорації RAND, Путін боїться програти війну в Україні, і тому шукає нових фронтів, зокрема на терені пропаганди. За словами Брайана Дженкінса, американського експерта у питаннях контртероризму, російський президент разом зі своїм "пропагандистським медійним хором" намагається навіяти росіянам, що Москва бореться не тільки з НАТО, а й з "сатанинськими, наркозалежними, трансгендерними нацистами-педофілами", і це може знайти відгук навіть у деяких праворадикальних колах країн Заходу.