По словам Фреда Хоффмана, специализирующегося на разведывательных исследованиях, президенту Франции "должен кто-то объяснить", что победить Россию можно исключительно военным путем.

Related video

Выгнать российские войска из Украины — это единственный приемлемый исход войны в Украине, считает Фред Хоффман, декан кафедры разведывательных исследований в Университете Мерсихерст. Он советует Эммануэлю Макрону задуматься над этим. Свой ответ на секретный план французского лидера по Украине Хоффман опубликовал в Twitter.

Согласно некоторым данным, президент Франции совместно с представителями Китая работает над секретным мирным планом по Украине, чтобы уже этим летом усадить представителей Киева и Москвы за стол переговоров.

Сообщается, что Макрон обратился к своему советнику по внешней политике Эммануэлю Бонну и попросил совместно с руководителем китайского МИДа Ваном И разработать план, который можно было бы использовать в качестве отправной точки для будущих мирных переговоров между Киевом и Кремлем.

Ученый, представляющий Университет Мерсихерст, что в американском городе Эри, после того, как стало известно о тайном плане Франции и Китая, заявил, что "кто-то должен объяснить Макрону, что единственный приемлемый исход войны — это выгнать российские войска из Украины и добиться победы над захватчиками военным путем".

По мнению Хоффмана, такое развитие событий приведет к падению путинского режима, что интересах всех, в том числе и Франции.

Напомним, что, согласно публикации в Bloomberg за 20 апреля, предложенный Францией и Китаем план по мирному урегулированию в Украине может внести раскол в антипутинскую коалицию Запада.

По оценкам Корпорации RAND, Путин боится проиграть войну в Украине, и поэтому ищет новые фронты, в частности на поприще пропаганды. По словам Брайана Дженкинса, американского эксперта в вопросах контртерроризма, российский президент вместе со своим "пропагандистским медийным хором" пытается внушить россиянам, что Москва борется "не только с НАТО, но и "сатанинскими, наркозависимыми, трансгендерными нацистами-педофилами". И подобная риторика может найти отклик даже в некоторых праворадикальных кругах на Западе.