Топ-функціонер автоперегонів "Шовковий шлях" працює у ГРУ РФ, – розслідування (фото, відео)

Топ-директор ралі Янборисов Булат Ахатович, як стверджують журналісти, підтримує постійний зв'язок з офіцерами з військової частини РФ 29155, які займалися отруєннями із застосуванням хімічної зброї та організовували вибухи на військових складах.

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Функціонер у світі автоспорту Булат Янборисов, який є головою асоціації автоперегону Silk Way Rally ("Шовковий шлях"), отримав нагороду від генерала російської військової розвідки (ГРУ) Володимира Алексєєва й виконує завдання як агент на службі Кремля. Такий висновок зробили журналісти видань The Insider, Der Spiegel та Le Monde, а також група Bellingcat.

Булат Янборисов на одному з відео отримує медаль ордена Олександра Невського з рук російського військового. Нагорода переважно вручається тим прихильникам Кремля, хто демонструє тривалу відданість російським збройним силам.

Серед контактів Янборисова — Олег Мартьянов, колишній командувач російських Сил спеціальних операцій (ССО) та фахівець з роботи з приватними військовими компаніями. Деякі інші контакти Янборисова, наприклад соратник голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Валерій Чекалов, також є у його списку.

На основі аналізу джерел та інформації розслідувачі встановили, що керівництво ГРУ займається проєктом міжнародних автомобільних ралі. Для встановлення політичних контактів російське відомство використовує інфраструктуру для своїх резидентів.

У висновках відповідного звіту йдеться про те, що директор ралі підтримує постійний зв'язок з офіцерами з військової частини РФ 29155, які займалися вибухами військових складів та отруєннями із застосуванням хімічної зброї.

Янборисов та Алєкссєв підтримували зв'язок між собою понад 60 разів у 2022 році. Лише з грудня 2021 року по травень 2022 року вони спілкувалися 36 разів – найчастіше за два місяці до нападу Росії на Україну, до підготовки якого міг бути причетний саме Алексєєв. У нього є нібито обов'язки в російському силовому апараті: наглядати за діяльністю компаній найманців, таких як сумнозвісна ПВК "Вагнер". У телефонних контактах Янборисова, наданих колишнім співробітником ралі "Шовковий шлях", також є номер колишнього командира російського спецназу.

Хто такий Булат Янборисов

Булат Янборисов обіймає посаду керівника асоціації автоперегону Silk Way Rally. Йому 53 роки, проживає у Парижі. Журналісти звинувачують його у зв'язках із російською контророзвідкою, хоча сам він відкидає жодні стосунки з ГРУ. З його слів, орден від генерала Алексєєва отримав за допомогу в доставленні для Міноборони до Росії з Китаю медичного обладнання для боротьби з коронавірусної інфекцією.

Булат Янборисов Булат Янборисов Булат Янборисов

Цілі Росії у Silkway Rally

Серед інших цілей ралі Кремль, як свідчать документи "Комунікаційна платформа Шовкового шляху", повинен сприяти проєкту Siberian Power 2 (за співпрацею "Газпрому" та китайської CNPC задля постачання російського газу до Китаю) і навіть забезпечувати політичну стабільність у Монголії. Йдеться також й про зближення завдяки Silkway Rally Росі з іншими державами у Середній Азії, зокрема Китаєм, Сирією, Іраном, Афганістаном, Катаром, Таджикистаном та Туркменістаном.

Мапа ралі "Шовковий шлях" (Silkway Rally)/ The Insider Фото: The Insider

Нагадаємо, 29 березня у США заявили, що судитимуть шпигуна ГУР РФ. Він намагався отримати роботу в Міжнародному кримінальному суді у Гаазі, що була дуже вигідною для агентурної діяльності РФ.