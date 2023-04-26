На Уралі частково згоріло селище: є жертви та понад 100 знищених будинків (фото)

У зв'язку з оголошеним режимом НС цивільних почали вивозити у безпечніше місце. Вогонь зруйнував щонайменше 110 житлових будинків, магазини, бар та будівлі на території виправної колонії.

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У Росії продовжує горіти цілий населений пункт Сосьва в Свердловській області. Вогонь продовжує уражати будинки місцевих мешканців. Про це повідомляють росЗМІ 26 квітня, публікуючи кадри з місця.

За інформацією журналістів, щонайменше 110 житлових будинків згоріло внаслідок пожежі і тепер люди залишилися без даху над головою. Постраждали ще 40 інших будівель, серед яких місцевий бар, магазини, а також будівлі на території місцевої виправної колонії.

"Внаслідок пожежі 2 людини зникли безвісти. Крім того, відомо про одного загиблого — ним виявився 61-річний місцевий житель. Також із селища було евакуйовано понад 600 мешканців та 250 засуджених. Зброю, яка зберігається на території виправної установи, також вдалося вивезти", — йдеться у повідомленні.

Причиною пожежi став сильний вітер і почав поширюватися з місцевої пилорами. Вітер почав стрімко перекидати вогонь на сусідні будівлі, що призвело до подібних наслідків.

У міському окрузі запровадили режим НС, а місцевий губернатор має намір провести екстрене засідання обласної комісії з ліквідації надзвичайних ситуацій.

"Будемо одразу розглядати питання кожного мешканця, відзначати кожного прізвище – хто чого потребує, кому чим допомогти. Зараз у Сосьві пожежа триває. Працювали гелікоптери, пожежні машини, завтра знову гелікоптери прилетять", — каже місцева влада.

Роботи з ліквідації пожежі не зупиняються на хвилину.

У РФ триває низка сильних пожеж Фото: Baza У РФ триває низка сильних пожеж Фото: Baza У РФ триває низка сильних пожеж Фото: Baza

Нагадаємо, 25 квітня стало відомо, що на Забайкаллі сотня рятувальників не може загасити пожежу на селі. У російському селі Баляга у вівторок спалахнула масштабна пожежа, з наслідками якої не справляється сотня рятувальників та десятки одиниць спеціальної техніки. Згоріли 6 житлових та ще дві нежитлові будівлі.