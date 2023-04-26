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Мир

На Урале частично сгорел поселок: есть жертвы и более 100 уничтоженных домов (фото)

пожар, Россия, Сосьва, Свердловская область, российские пожары, последствия пожара, МЧС, режим ЧС
Фото: Baza | В РФ продолжается череда сильных пожаров

В связи с объявленным режимом ЧС гражданских начали вывозить в более безопасное место. Огонь разрушил минимум 110 жилых домов, магазины, бар и здания на территории исправительной колонии.

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В Российской Федерации продолжает гореть целый населенный пункт Сосьва в Свердловской области. Огонь продолжает поражать дома местных жителей. Об этом сообщают росСМИ 26 апреля публикуя кадры с места.

По информации журналистов, минимум 110 жилых домов сгорело в результате пожара и теперь люди остались без крыши над головой. Пострадало еще 40 других построек, среди которых местный бар, магазины, а также здания на территории местной исправительной колонии.

"В результате пожара 2 человека пропали без вести. Кроме того, известно об одном погибшем — им оказался 61-летний местный житель. Также из поселка были эвакуированы более 600 жителей и 250 осужденных. Оружие, хранящееся на территории исправительного учреждения, также удалось вывезти", — говорится в сообщении.

Причиной пожара стал сильный ветер и начал распространятся с местной пилорамы. Ветер начал стремительно перебрасывать огонь на соседние постройки, что и привело к подобным последствиям.

В городском округе ввели режим ЧС, а местный губернатор собирается провести экстренное заседание областной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Будем сразу рассматривать вопросы каждого жителя, отмечать каждого пофамильно – кто в чем нуждается, кому чем помочь. Сейчас в Сосьве пожар продолжается. Работали вертолеты, пожарные машины, завтра снова вертолеты прилетят", — говорят местные власти.

Работы по ликвидации пожара не останавливаются ни на минуту.

пожар, Россия, Сосьва, Свердловская область, российские пожары, последствия пожара, МЧС, режим ЧС Fullscreen
В РФ продолжается череда сильных пожаров
Фото: Baza
пожар, Россия, Сосьва, Свердловская область, российские пожары, последствия пожара, МЧС, режим ЧС Fullscreen
В РФ продолжается череда сильных пожаров
Фото: Baza
пожар, Россия, Сосьва, Свердловская область, российские пожары, последствия пожара, МЧС, режим ЧС Fullscreen
В РФ продолжается череда сильных пожаров
Фото: Baza
пожар, Россия, Сосьва, Свердловская область, российские пожары, последствия пожара, МЧС, режим ЧС
пожар, Россия, Сосьва, Свердловская область, российские пожары, последствия пожара, МЧС, режим ЧС
пожар, Россия, Сосьва, Свердловская область, российские пожары, последствия пожара, МЧС, режим ЧС

Напомним, 25 апреля стало известно, что на Забайкалье сотня спасателей не может потушить пожар в деревне. В российской деревне Баляга во вторник вспыхнул масштабный пожар, с последствиями которого не справляется сотня спасателей и десятки единиц специальной техники. Сгорели 6 жилых и еще два нежилых постройки.