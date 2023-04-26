На Урале частично сгорел поселок: есть жертвы и более 100 уничтоженных домов (фото)

В связи с объявленным режимом ЧС гражданских начали вывозить в более безопасное место. Огонь разрушил минимум 110 жилых домов, магазины, бар и здания на территории исправительной колонии.

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В Российской Федерации продолжает гореть целый населенный пункт Сосьва в Свердловской области. Огонь продолжает поражать дома местных жителей. Об этом сообщают росСМИ 26 апреля публикуя кадры с места.

По информации журналистов, минимум 110 жилых домов сгорело в результате пожара и теперь люди остались без крыши над головой. Пострадало еще 40 других построек, среди которых местный бар, магазины, а также здания на территории местной исправительной колонии.

"В результате пожара 2 человека пропали без вести. Кроме того, известно об одном погибшем — им оказался 61-летний местный житель. Также из поселка были эвакуированы более 600 жителей и 250 осужденных. Оружие, хранящееся на территории исправительного учреждения, также удалось вывезти", — говорится в сообщении.

Причиной пожара стал сильный ветер и начал распространятся с местной пилорамы. Ветер начал стремительно перебрасывать огонь на соседние постройки, что и привело к подобным последствиям.

В городском округе ввели режим ЧС, а местный губернатор собирается провести экстренное заседание областной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Будем сразу рассматривать вопросы каждого жителя, отмечать каждого пофамильно – кто в чем нуждается, кому чем помочь. Сейчас в Сосьве пожар продолжается. Работали вертолеты, пожарные машины, завтра снова вертолеты прилетят", — говорят местные власти.

Работы по ликвидации пожара не останавливаются ни на минуту.

В РФ продолжается череда сильных пожаров Фото: Baza В РФ продолжается череда сильных пожаров Фото: Baza В РФ продолжается череда сильных пожаров Фото: Baza

Напомним, 25 апреля стало известно, что на Забайкалье сотня спасателей не может потушить пожар в деревне. В российской деревне Баляга во вторник вспыхнул масштабный пожар, с последствиями которого не справляется сотня спасателей и десятки единиц специальной техники. Сгорели 6 жилых и еще два нежилых постройки.