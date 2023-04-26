"Закидали коктейлями Молотова": на Кіпрі підпалили будівлю центру науки та культури РФ (відео)

Як розповіли в місцевій пожежній службі, вогонь завдав значної шкоди будівлі. У гасінні пожежі задіяно 5 спецмашин і навіть бронетранспортер.

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У столиці Кіпру місті Нікосія спалахнула будівля російського центру науки та культури. Про це в середу, 26 квітня, повідомляє прессекретар та представник зі зв'язків із громадськістю Пожежної служби Кіпру Андреас Кеттіс.

Російське агентство ТАРС із посиланням на керівницю центру Аліну Радченко, повідомляє, що в будівлю кидали пляшки із запальною сумішшю.

Про постраждалих наразі не повідомляється.

Як розповів речник кіпрської Пожежної служби, вогонь охопив кілька поверхів. У гасінні пожежі брали участь п'ять пожежних машин та бронетранспортер.

О 15:04 повідомлялося, що пожежа в будівлі Російського центру науки та культури в Нікосії локалізована, ситуація знаходиться під контролем, проте будови завдано серйозних збитків.

"Пожежа знаходиться під контролем. Вся будівля отримала значні пошкодження. Сили пожежників залишаються для остаточного гасіння. Причина пожежі буде розслідувана у співпраці з поліцією та, за потреби, іншими державними установами", — написав Андреас Кеттіс.

Нагадаємо, в ніч на 26 квітня повідомлялося, що в селищі Сосьва Свердловської області Росії пожежники не могли загасити вогонь, який знищував будинки людей та їхні особисті речі. Крім того, від вогню постраждав і селище Тайожне. Рятувальники інформували про те, що у селищі вогонь знищив 21 будинок.

На день раніше, 25 квітня, стало відомо, що на Забайкаллі сотня рятувальників не може загасити пожежу в селі Баляга. Там у вівторок спалахнула масштабна пожежа, з наслідками якої не справлялася сотня рятувальників та десятки одиниць спеціальної техніки. Згоріли 6 житлових та ще дві нежитлові будівлі.