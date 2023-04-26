"Забросали коктейлями Молотова": на Кипре подожгли здание центра науки и культуры РФ (видео)

Как рассказали в местной пожарной службе, огонь нанес значительный урон зданию. В тушении пожара задействовали 5 спецмашин и даже бронетранспортер.

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В столице Кипра городе Никосия загорелось здание российского центра науки и культуры. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает пресс-секретарь и представитель по связям с общественностью Пожарной службы Кипра Андреас Кеттис.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на руководительницу центра Алину Радченко, сообщает, что в здание бросали бутылки с зажигательной смесью.

О пострадавших на данный момент не сообщается.

Как рассказал спикер кипрской Пожарной службы, огонь охватил несколько этажей. В тушении пожара участвовали пять пожарных машин и бронетранспортер.

В 15:04 сообщалось, что пожар в здании Российского центра науки и культуры в Никосии локализован, ситуация находится под контролем, однако строению нанесен серьезный ущерб.

"Пожар находится под контролем. Все здание получило значительные повреждения. Силы пожарных остаются для окончательного тушения. Причина пожара будет расследована в сотрудничестве с полицией и, при необходимости, другими государственными учреждениями", — написал Андреас Кеттис.

Напомним, в ночь на 26 апреля сообщалось, что в поселке Сосьва Свердловской области России пожарные не моги потушить огонь, который уничтожал дома людей и их личные вещи. Кроме того от огня пострадал и поселок Таежный. Спасатели информировали о том, что в поселке огонь уничтожил 21 дом.

Днем ранее, 25 апреля, стало известно, что на Забайкалье сотня спасателей не может потушить пожар в деревне Баляга. Там во вторник вспыхнул масштабный пожар, с последствиями которого не справлялась сотня спасателей и десятки единиц специальной техники. Сгорели 6 жилых и еще два нежилых постройки.