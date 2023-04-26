Постраждали тисячі хворих: у США фальшивий лікар лікував людей від раку (фото)

За час своєї медичної практики Стефан Геворкян лікував тисячі людей і навіть пропонував лікування пацієнтам із серйозними захворюваннями, такими як рак. Чоловік був затриманий у листопаді 2022 року, коли слідчий під прикриттям прийшов до його клініки.

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У США 43-річного Стефана Геворкана звинувачують у тому, що протягом кількох років займався медичною практикою без ліцензії. За інформацією наданою окружною прокуратурою округу Лос-Анджелес, за час його роботи він встиг обстежити понад тисячу пацієнтів. Про це пише CBS News.

За словами окружного прокурора Джорджа Гаскона, прокурори звинуватили Стефана Геворкяна за п'ятьма кримінальними статтями за зайняття медичною практикою без сертифіката.

За час своєї практики чоловік лікував тисячі людей і навіть пропонував лікування пацієнтам із серйозними захворюваннями, такими як рак. Він був затриманий у листопаді 2022 року, коли слідчий під прикриттям прийшов до його клініки Pathways Medical у Північному Голлівуді для консультації.

"Геворкян бере аналізи крові у пацієнтів, консультує їх з приводу лікування та пропонує лікування серйозних захворювань, включаючи рак та вірусні інфекції", — заявили прокурори.

Стефан Геворкян Фото: CNN

Під час консультації Геворкян нібито не звернув уваги на аномальний рівень гормону, який може свідчити про серйозний стан здоров'я.

"Медична практика без ліцензії — це не лише злочинна діяльність у Каліфорнії, вона може завдати непоправної шкоди здоров'ю людей, які нічого не підозрюють, деякі з яких страждають на серйозні захворювання і вважають, що знаходяться під наглядом ліцензованого лікаря", — сказав Гаскон.

Попереднє слухання у справі Геворкяна призначено на 24 травня, повідомили прокурори.

Раніше Фокус писав, що медсестра з силою кинула дитину в ліжечко обличчям униз. 29-річна Аманда Берк була звинувачена в тому, що наразила життя новонародженого на небезпеку. Жінку заарештували та звільнили з роботи.

Також повідомлялося, що бульдог врятував господареві життя, прокусивши його палець до кістки. Девід Ліндсей втратив чутливість у ногах через закупорку двох артерій. Він навіть не помітив, що його пес прокусив палець практично до кістки. Чоловік міг повністю втратити свою ногу, якби вчасно не потрапив до лікарні.