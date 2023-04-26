Пострадали тысячи больных: в США фальшивый доктор лечил людей от рака (фото)

За время своей медицинской практики Стефан Геворкян лечил тысячи людей и даже предлагал лечение пациентам с серьезными заболеваниями, такими как рак. Мужчина был задержан в ноябре 2022 года, когда следователь под прикрытием пришел в его клинику.

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В США 43-летний Стефан Геворкян обвиняется в том, что в течение нескольких лет занимался медицинской практикой без лицензии. По информации предоставленной окружной прокуратурой округа Лос-Анджелес за время его работы он успел обследовать более тысячи пациентов. Об этом пишет CBS News.

По словам окружного прокурора Джорджа Гаскона, прокуроры предъявили Стефану Геворкяну обвинения по пяти уголовным статьям за занятие медицинской практикой без сертификата.

За время своей практики мужчина лечил тысячи людей и даже предлагал лечение пациентам с серьезными заболеваниями, такими как рак. Он был задержан в ноябре 2022 года, когда следователь под прикрытием пришел в его клинику Pathways Medical в Северном Голливуде для консультации.

"Геворкян берет анализы крови у пациентов, консультирует их по поводу лечения и предлагает лечение серьезных заболеваний, включая рак и вирусные инфекции", — заявили прокуроры.

Стефан Геворкян Фото: CNN

Во время консультации Геворкян якобы не обратил внимания на аномальный уровень гормона, который может указывать на серьезное состояние здоровья.

"Медицинская практика без лицензии — это не только преступная деятельность в Калифорнии, она может нанести непоправимый вред здоровью ничего не подозревающих людей, некоторые из которых страдают серьезными заболеваниями и считают, что находятся под наблюдением лицензированного врача", — сказал Гаскон.

Предварительное слушание по делу Геворкяна назначено на 24 мая, сообщили прокуроры.

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