Депутати та політтехнологи: у новий рух Медведчук зібрав нелегалів з України, — ЗМІ

Деякі зі згаданих осіб, такі як експерт Юрій Дудкін, журналіст Денис Жарких, уникли переслідування правоохоронців та виїхали з України вже після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

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До нещодавно створеного в РФ руху під назвою "Інша Україна" під керівництвом обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука приєдналися інші вихідці з України. Серед них політичні оглядачі з вже закритих проросійських телеканалів, містечкові депутати від ОПЗЖ, а також політтехнологи, щодо яких проводяться розслідування. Про це повідомляє Українська служба "Радіо Свобода".

Деякі зі згаданих осіб уникли покарання та виїхали з України вже після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Назву проєкту "Інша Україна", судячи з усього, придумали за аналогією з незареєстрованою російською партією "Інша Росія", створеною письменником і політиком Едуардом Лімоновим у 2010 році. Новий проєкт розпочав свою діяльність у січні 2023 року у російських соцмережах. Його учасники тиражують відомі проросійські наративи.

Журналісти з'ясували, що у новому політруху Медведчука беруть участь особи, яким в Україні висунуто кримінальні звинувачення.

Журналіст Володимир Скачко

Володимир Скачко

Серед інших, Володимир Скачко, який перебуває у розшуку з березня 2019 року. За даними СБУ, зараз він у Москві, але спосіб виїзду з України не встановлений. На звинувачення на свою адресу він відповів словами: "Це маячня, я навіть не хочу це коментувати".

Експерт Юрій Дудкін

Юрій Дудкін

"Політичному експерту" Юрію Дудкіну у 2021 році повідомили про підозру у держзраді. Таке звинувачення він назвав утиском свободи слова. 62-річний Дудкін виїхав з України у червні 2022 року, за даними ЗМІ, у напрямку Польщі через пункт пропуску "Рава Руська".

Журналіст Денис Жарких

Денис Жарких

Колишній журналіст Денис Жарких, за даними джерел у правоохоронних органах, перетнув українсько-словацький кордон у вересні 2022 року. Прикордонна служба не відповіла на запит про те, на підставі чого 55-річний Жарких виїхав.

Андрій Мішин

Андрій Мішин

У січні 2023 року втеча з України в РФ вдалася політтехнологу Андрію Мішину, він розповів російським ЗМІ, що побоювався українських спецслужб. Мішин упродовж десяти років працював на Віктора Медведчука.

Політолог Олександр Потьомкін

У 2021 році політолог Олександр Потьомкін пропонував президенту України Володимиру Зеленському передати владу Віктору Медведчуку.

Серед інших учасників новоствореного руху — Олег Ясинський, який перебуває в Чилі та критикує декомунізацію в Україні, та Олена Броницька (агітувала за Медведчука) про її місцезнаходження невідомо, Павло Карназицький, громадянин Білорусі, депортований з України за антиукраїнські публікації, політтехнолог з паспортом РФ Олександр Дудчак, 35-річний політтехнолог Кирило Молчанов, Руслан Коцаба, який звинувачується в Україні у держзраді й зараз перебуває у США.

Спікерами "Іншої України" призначили двох депутатів міськрад — Богдана Гіганова з Одеської міськради та Максима Невинчанного з Миколаївської міськради.

В СБУ не відповіли на запитання про те, чи проходять згадані особи за кримінальними розглядами силовиків. Журналістам також не вдалося одержати коментарі цих людей.

Нагадаємо, що у Росії почали ділити Україну за рік до війни. Журналісти з'ясували, як Путін вирішив розпочати вторгнення.

Раніше стало відомо, що СБУ заарештувала нові активи дружини Медведчука. Сума активів оцінюється у понад 1 млрд гривень.