Депутаты и политтехнологи: в новое движение Медведчук собрал нелегалов из Украины, — СМИ

Некоторые из упомянутых лиц, таких как Эксперт Юрий Дудкин, журналист Денис Жарких, избежали преследования правоохранителей и выехали из Украины уже после начала полномасштабного вторжения ВС РФ.

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К недавно созданному в РФ движению под названием "Другая Украина" под руководством обвиненного в госизмене Виктора Медведчука примкнули и другие выходцы из Украины. В их числе политические обозреватели с уже закрытых пророссийских телеканалов, местечковые депутаты от ОПЗЖ, а также политтехнологи, в отношении которых проводятся расследования. Об этом сообщает Украинская служба "Радио Свобода".

Некоторые из упомянутых лиц избежали наказания и выехали из Украины уже после начала полномасштабного вторжения ВС РФ.

Название проекта "Другая Украина", судя по всему, придумали по аналогии с незарегистрированной российской партией "Другая Россия", созданной писателем и политиком Эдуардом Лимоновым в 2010 году. Новый проект начал свою деятельность в январе 2023 года в российских соцсетях. Его участники тиражируют известные пророссийские нарративы.

Журналисты выяснили, что в новом политдвижении Медведчука участвуют лица, которым в Украине предъявлены уголовные обвинения.

Журналист Владимир Скачко

Володимир Скачко

Среди прочих, Владимир Скачко, который находится в розыске с марта 2019 года. По данным СБУ, сейчас он в Москве, но способ выезда из Украины не установлен. На обвинения в свой адрес он ответил словами: "Это бред, я даже не хочу это комментировать".

Эксперт Юрий Дудкин

Юрий Дудкин

"Политическому эксперту" Юрию Дудкину в 2021 году сообщили о подозрении в госизмене. Такое обвинение он назвал ущемлением свободы слова. 62-летний Дудкин выехал из Украины в июне 2022 года, по данным СМИ, в направлении Польши через пункт пропуска "Рава Русская".

Журналист Денис Жарких

Денис Жарких

Бывший журналист Денис Жарких, по данным источников в правоохранительных органах, пересек украинско-словацкую границу в сентябре 2022 года. Погранслужба не ответила на запрос о том, на основании чего 55-летний Жарких выехал.

Андрей Мишин

Андрей Мишин

В январе 2023 года побег из Украины в РФ удался политтехнологу Андрею Мишину, он рассказал российским СМИ, что опасался украинских спецслужб. Мишин в течение десяти лет работал на Виктора Медведчука.

Политолог Александр Потемкин

В 2021 году политолог Александр Потемкин предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Медведчуку.

В числе прочих участников движения — Олег Ясинский, который находится в Чили и критикует декоммунизацию в Украине, Елена Броницкая, агитировала за Медведчука, о ее местонахождении неизвестно, Павел Карназицкий, гражданин Беларуси, который был депортирован из Украины за антиукраинские публикации, политтехнолог с паспортом РФ Александр Дудчак, 35-летний политтехнолог Кирилл Молчанов, Руслан Коцаба, который обвиняется в Украине в госизмене и сейчас находится в США.

Спикерами "Другой Украины" назначили двух депутатов горсоветов — Богдана Гиганова из Одесского горсовета и Максима Невинчанного из Николаевского горсовета.

В СБУ не ответили на вопрос о том, проходят ли упомянутые лица по уголовным разбирательствам силовиков. Журналистам также не удалось получить комментарии этих людей.

Напомним, что в России начали делить Украину за год до войны. Журналисты выяснили, как Путин решил начать вторжение.

Ранее стало известно, что СБУ арестовала новые активы жены Медведчука. Сумма активов оценивается в более чем 1 млрд гривен.