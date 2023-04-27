Були чутні вибухи: у Москві спалахнув елітний ЖК, — росЗМІ (відео)

За даними журналістів, вогнище займання було на 15 поверсі комплексу "Вікторія парк", що будується, і поширилося на площі в 100 квадратів. Вибухи були чутні вже після загоряння у будівлі ЖК.

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У столиці Росії місті Мокве загорівся елітний житловий комплекс "Вікторія парк", що будується, розташований недалеко від ділового центру Москва-Сіті. Про це у четвер, 26 квітня, повідомляє російське медіа SHOT.

За даними журналістів, вогнище займання знаходилося на 15-му поверсі висотки. За повідомленнями очевидців, на місці пожежі піднявся величезний стовп чорного диму, який видно здалеку. Також на записі видно яскраве полум'я, яке розгорілося у верхній частині багатоповерхівки, що будується.

Пізніше РосЗМІ повідомили, що пожежу на площі 100 кв. удалося ліквідувати. Вже після займання очевидці повідомляли про вибухи. Про постраждалих не повідомляється. Зазначимо, що на момент публікації матеріалу у пресцентрі Головного управління МНС у місті Москва не коментували подію.

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялося, що на Кіпрі підпалили будівлю російського центру. За словами директора установи, невідомі закидали центр коктейлями Молотова.

Раніше, в ніч на 26 квітня, в селищі Сосьва Свердловської області Росії рятувальники не могли загасити масштабну пожежу, яка знищувала будинки людей та їхні особисті речі. Крім того, від вогню постраждав і селище Тайожне. У МНС повідомляли, що у селищі вогонь знищив 21 будинок.