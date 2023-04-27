Были слышны взрывы: в Москве загорелся элитный ЖК, — росСМИ (видео)

По данным журналистов, очаг возгорания был на 15 этаже строящегося комплекса "Виктория парк" и распространился на площади в 100 квадратов. Взрывы были слышны уже после возгорания в здании ЖК.

Related video

В столице России городе Мокве загорелся строящийся элитный жилкомплекс "Виктория парк", расположенный недалеко от делового центра Москва-Сити. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщает российское медиа SHOT.

По данным журналистов, очаг возгорания находился на 15-м этаже высотки. По сообщениям очевидцев, на месте пожара поднялся огромный столб черного дыма, который виден издалека. Также на записи видно яркое пламя, которое разгорелось в верхней части строящейся многоэтажки.

Позже росСМИ сообщили, что пожар на площади 100 м.кв. удалось ликвидировать. Уже после возгорания очевидцы сообщали о взрывах. О пострадавших не сообщается. Отметим, что на момент публикации материала в пресс-центре Главного управления МЧС по городу Москва не комментировали происшествие.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что на Кипре подожгли здание российского центра. По словам директора учреждения, неизвестные забросали центр коктейлями Молотова.

Ранее, в ночь на 26 апреля, в поселке Сосьва Свердловской области России спасатели не моги потушить масштабный пожар, который уничтожал дома людей и их личные вещи. Кроме того от огня пострадал и поселок Таежный. В МЧС сообщали, что в поселке огонь уничтожил 21 дом.