У Індії слон помстився туристці, яка дратувала його бананом (відео)

Жінка показала слону банан, але не дала, через що той "здійняв" її у повітря.

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В Індії туристка поплатилася за те, що дратувала слона. Відео раптового нападу тварини на жінку в Twitter завантажила офіцерка лісової служби Індії Сусанта Нанда.

На опублікованих кадрах видно, що молода жінка на камеру нібито намагається погодувати слона бананом, водночас вона виманює тварину до себе, але сам банан не дає. Таке зухвальство розлютило тварину, і та з усієї сили підкинула туристку в повітря, і вона відлетіла на кілька метрів.

"Слона не обдуриш, навіть якщо він приручений. Вони є одними з найрозумніших тварин у неволі", — прокоментувала інцидент офіцерка лісової служби.

Про подальшу долю туристки не повідомляється, але користувачі мережі під дописом припустили, що туристка могла заробити навіть переломи, зважаючи на силу удару:

Багато туристів сприймають слонів як належне, як домашнього собаку, але вони можуть позбавити вас життя за долю секунди, дика тварина — завжди дика.

Слони — це найнебезпечніша істота в індійських джунглях, якщо підрахувати їхнє поширення/кількість/інтелект/силу. Завжди залишайтеся принаймні за 100 метрів від них.

Не можна наближатися до тварини, яка славиться своєю непередбачуваністю. До цієї категорії належать слони, ведмеді й тигри. У джунглях і в неволі слід дотримуватися поважної дистанції.

Більше вона ніколи не намагатиметься погодувати слона. Сподіваюся, з нею все гаразд.

Нагадаємо, що а Берліні живе слониха, яка вміє чистити банани швидше за людей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що дикі слони були приручені, але не людьми.