В Индии слон отомстил туристке, дразнившей его бананом (видео)

Женщина показала слону банан, но не дала, из-за чего тот "поднял" ее в воздух.

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В Индии туристка поплатилась за то, что дразнила слона. Видео внезапного нападения животного на женщину в Twitter загрузила офицер лесной службы Индии Сусанта Нанда.

На опубликованных кадрах видно, что молодая женщина на камеру якобы пытается покормить слона бананом, причем выманивает животное к себе, но сам банан не дает. Такая дерзость разозлила животное и то изо всех сил подбросило туристку в воздух, и она отлетела на несколько метров.

"Слона не обманешь, даже если он приручен. Они являются одними из самых умных животных в неволе", — прокомментировала инцидент офицерша лесной службы.

О дальнейшей судьбе туристки не сообщается, но пользователи сети под сообщением предположили, что туристка могла заработать даже переломы, учитывая силу удара:

Многие туристы воспринимают слонов как должное, как домашнюю собаку, но они могут лишить вас жизни за долю секунды, дикое животное всегда дикое.

Слоны – это самое опасное существо в индийских джунглях, если подсчитать их распространение/количество/интеллект/силу. Всегда оставайтесь не менее 100 метров от них.

Нельзя приближаться к животному, славящемуся своей непредсказуемостью. К этой категории относятся слоны, медведи и тигры. В джунглях и в неволе следует соблюдать солидную дистанцию.

Больше она никогда не попытается покормить слона. Надеюсь, с ней все хорошо.

Напомним, что в Берлине живет слониха, умеющая чистить бананы быстрее людей.

Ранее Фокус писал о том, что учёные обнаружили, что дикие слоны были приручены, но не людьми.