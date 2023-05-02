"Інша цивілізація": Польща хоче отримати репарації від РФ та Німеччини за збитки під час війни

За словами представника польського президента Марчіна Пшидача, щойно буде вирішено питання з Берліном, Варшава розпочне діалог із Кремлем. При цьому влада Польщі переконана, що переговори сильно відрізнятимуться через політику Володимира Путіна.

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У Польщі мають намір у майбутньому домагатися репарацій з боку Російської Федерації, але тільки після вирішення розбіжностей із Німеччиною. Про це заявив голова бюро міжнародної політики канцелярії польського президента Марчін Пшидач в інтерв'ю FT 2 травня.

За його словами, від Кремля вимагатимуть виплатити репарації за військові втрати під час Другої світової війни. При цьому у Варшаві чудово розуміють, що розмови з Берліном та Москвою — два різні світи.

"Ми вважаємо, що можемо розпочати діалог з Берліном, але з Путіним — це інша цивілізація. Як тільки буде досягнуто успіху з Німеччиною, наступним кроком може стати початок такої дискусії з іншим гнобителем", — зазначив Марчин Пшидач.

Ще у вересні минулого року польським Сеймом було прийнято резолюцію із закликом до Німеччини взяти на себе відповідальність за завдану шкоду під час Другої світової війни. Йдеться про виплату суми розміром 6,2 трлн злотих (понад $1,5 трлн).

Після цього офіційна Варшава направила до 50 країн ноти із поясненнями, чому Німеччина зобов'язана зараз відшкодувати збитки.

У Кремлі на момент публікації матеріалу ніяк не прокоментували плани Польщі про репарації з боку РФ.

Нагадаємо, 4 жовтня 2022 року повідомлялося, що Німеччина відмовилася платити репарації Польщі за збитки під час Другої світової війни. Глава МЗС Анналена Бербок сказала, що питання про репарації закрите для керівництва країни. Варшава хотіла отримати понад один трильйон доларів.

3 жовтня міністр закордонних справ Республіки Польща підписав дипломатичну ноту, в якій йдеться про те, що польська та німецька влада має негайно домовитися про виплату Варшаві репарацій за шкоду, завдану в період ІІ світової війни.