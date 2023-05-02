"Перестрибнув паркан": зниклого 6 років тому собаку знайшли за 756 км від будинку (відео)

Співробітники притулку не мали жодних даних про те, де собака знаходився всі ці роки і як він опинився в такій віддаленій локації, але пес на прізвисько Чіф був здоровий і доброзичливий.

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У США, у штаті Західна Вірджинія, собаку, який зник безвісти шість років тому, доставили до притулку для тварин. Про це пише UPI.

Працівники Хантінгтон-Кейбелл-Уейн розповіли, що сімейна пара привела пітбуля і повідомила про поміченого бездомного собаку біля озера Іст-Лін в окрузі Уейн. Тварина була перевірена на предмет наявності мікрочипа, і з'ясувалося, що це пес на прізвисько Чіф.

Власницею собаки виявилася Тара Хілліс, яка проживає у Джорджії, в районі Атланти. Дивно, що жінку та її вихованця поділяли аж 756 км. Тара розповіла співробітникам притулку, що Чіф пропав безвісти вже шість років тому. За її словами, йому було приблизно 1,5 років, коли він пішов із дому.

"Він або перестрибнув паркан, або підкопався під нього", — сказала Хілліс.

Співробітники притулку не мали жодних даних про те, де собака перебував усі ці роки і як він опинився на такому далекому і несподіваному місці, але Чіф був здоровий і доброзичливий.

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