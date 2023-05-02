"Перепрыгнула забор": пропавшую 6 лет назад собаку нашли за 756 км от дома (видео)

Сотрудники приюта не имели никаких данных о том, где собака находилась все эти годы и как она оказалась в столь отдаленной локации, но пес по кличке Чиф был здоров и дружелюбен.

Related video

В США, в штате Западная Вирджиния, собаку, которая была пропавшей без вести шесть лет назад, доставили в приют для животных. Об этом пишет UPI.

Работники Хантингтон-Кейбелл-Уэйн рассказали, что семейная пара привела питбуля и сообщила о замеченной бездомной собаке возле озера Ист-Линн в округе Уэйн. Животное было проверено на предмет наличия микрочипа, и оказалось, что пес по кличке Чиф.

Владельцем собаки оказалась Тара Хиллис, проживающая в Джорджии, в районе Атланты. Удивительно, что женщину и ее питомца разделяли целых 756 км. Тара рассказала сотрудникам приюта, что Чиф пропал без вести уже шесть лет назад. По ее словам, ему было около 1,5 лет, когда он ушел из дома.

"Он либо перепрыгнул забор, либо подкопался под него", — сказала Хиллис.

Сотрудники приюта не имели никаких данных о том, где собака находилась все эти годы и как она оказалась на таком далеком и неожиданном месте, но Чиф был здоров и дружелюбен.

Ранее Фокус писал, что в Британии кошка спасла от комы хозяйку, страдающую диабетом. Кошка по кличке Уиллоу начала вести себя нехарактерно, вызвав тем самым волнение своего хозяина Рэя Шервуда. Мужчина последовал за домашним животным, после чего увидел, что его жена Аманда упала, потеряв сознание.

Также ранее сообщалось, что в Британии "супер крысы" захватили дом преподавателя. Грэм Шарп и его жена услышали, как грызуны бегали по потолку их спальни, после чего решили вызвать специалистов. Семейная пара позвонила в компанию по борьбе с вредителями, которая обнаружила, что крысы забрались в дом и поселились в стенах.