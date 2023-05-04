Можна погодувати: в Ірландії "домашній" ворон літає поруч з машиною таксиста, що їде (відео)

Відео, на якому пасажирка таксі годує "домашню" ворону, що літає поруч із машиною, стало вірусним в TikTok. Ролик набрав понад 4.1 мільйон переглядів за тиждень.

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Дивовижні кадри були зняті у місті Корк, Ірландія. Еббі Кешман Лінч, яка вийшла з роботи й помітила, що у її власного автомобіля спустило колесо, розповіла, що поїхала додому на таксі поруч із яким летіла приручена водієм ворона. Про це пише The Sun.

Жінка помітила птаха, що сидить на вікні таксиста, але, за її словами, він полетів, коли чоловік почав їхати. Проте за кілька хвилин водій сказав їй визирнути у вікно, і вона помітила приручену ворону, що літала поруч із ними.

"Він запитав, чи не хочу я погодувати птаха, і я відповіла, що так, звичайно! Це був божевільний досвід. Усе погане, що сталося сьогодні, зробило цей момент ще яскравішим", — сказала Еббі.

У відеоролику чути, як дівчина сміється і не вірить, що птах належить таксисту Рорі Макх'ю.

"Зачекайте, я так заплуталася. Це справді твоя ворона?", — запитала жінка.

Потім водій дав Еббі маленький шматочок печива в шоколаді, і вона нагодувала їм ворона з вікна, що викликало бурхливий сміх в обох.

"Це не моя ворона. Це дика ворона, і її годують. Якщо ти триматимеш їжу надто низько, він відкусить тобі палець", — сказав чоловік дівчині, даючи птаху ще один шматочок ласощів.

У підписі до відео Еббі вказала, що у неї був "найгірший день у житті", і подякувала Рорі за те, що він підняв їй настрій.

Після того, як відео стало вірусним, Рорі розповів ірландській радіостанції RTE Radio 1, що ворон розпізнає різних таксистів та машини за межами аеропорту, і його годують кілька людей.

"Він навіть дізнається, коли я міняю машину. Якщо ви їхатимете занадто швидко, ворона не зможе вас наздогнати, а якщо ви їдете занадто повільно, вона сідає на дзеркало", — сказав Рорі ведучому.

Раніше Фокус писав, що чоловік показав, як карав людей, які псували його газон. Томас Лайонс опублікував в TikTok відео про те, як він вирішив боротися з перехожими, які псують його галявину. Перший ролик набрав майже 51 мільйон переглядів, а наступні загалом понад 5 мільйонів.

Також повідомлялося, що чоловік купив будинок не підозрюючи про "таємний" басейн у саду. Якось після сильного дощу Джон Рейнольдс повернувся до свого нового будинку і виявив, що тепер він має величезний басейн на задньому дворі.