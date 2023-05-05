"Знак нашої гордості": у ПАР хочуть забрати у британської королівської родини найбільший діамант

За словами юриста з Йоганнесбургу Мотусі Камангі, африканці починають розуміти, що деколонізація — це не лише надання людям певних свобод, а й повернення експропрійованого.

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У Південній Африці закликають Велику Британію повернути найбільший у світі діамант, відомий як Зірка Африки, встановлений у королівському скіпетрі. Його король Чарльз III триматиме на своїй коронації, про що пише Reuters.

"Діамант має бути доставлений до Південної Африки. Він має бути знаком нашої гордості, нашої спадщини і нашої культури", — сказав Мотусі Каманга, юрист і активіст з Йоганнесбургу

На його думку, африканці починають розуміти, що деколонізація — це не лише надання людям певних свобод, а й повернення експропрійованого.

"Я вважаю, що його треба повернути додому. Тому що, зрештою, вони забрали його, коли утискували нас", — сказав мешканець Йоганнесбургу Мохамед Абдулахі.

Однак, як повідомляється, є люди в ПАР, які не проти, щоб діамант та інше каміння "Куліана" залишалися у Великій Британії.

"Я не думаю, що це вже має значення. Усе змінилося, ми розвиваємося", — сказав місцевий житель Дікеценг Нжаджаба.

Що таке алмаз "Кулліан" або "Зірка Африки"

"Зірка Африки" — найбільший і найдорожчий діамант ювелірного типу у світі. Діамант був знайдений 26 січня 1905 року в Південній Африці в шахті "Прем'єр". Діамант "Кулліан I" прикрашає скіпетр англійського короля Едуарда VII. Загалом із "Зірки Африки" вдалося вирізати 9 діамантів.

Скіпетр із Кулліаном I Фото: wikipedia

Нагадаємо, що музей мадам Тюссо у Сіднеї представив воскову фігуру Чарльза III. Фігура монарха у супроводі інших воскових членів королівської родини була виставлена ​​на церемонії біля будівлі королеви Вікторії.

Також повідомлялося, що перша леді України Олена Зеленська прибула до Лондона, щоб відвідати коронацію Чарльза ІІІ. Вона вже зустрілася з дружиною британського прем'єр-міністра Ріші Сунака Акшатою Мурті.