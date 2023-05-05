"Знак нашої гордості": у ПАР хочуть забрати у британської королівської родини найбільший діамант
За словами юриста з Йоганнесбургу Мотусі Камангі, африканці починають розуміти, що деколонізація — це не лише надання людям певних свобод, а й повернення експропрійованого.
У Південній Африці закликають Велику Британію повернути найбільший у світі діамант, відомий як Зірка Африки, встановлений у королівському скіпетрі. Його король Чарльз III триматиме на своїй коронації, про що пише Reuters.
"Діамант має бути доставлений до Південної Африки. Він має бути знаком нашої гордості, нашої спадщини і нашої культури", — сказав Мотусі Каманга, юрист і активіст з Йоганнесбургу
На його думку, африканці починають розуміти, що деколонізація — це не лише надання людям певних свобод, а й повернення експропрійованого.
"Я вважаю, що його треба повернути додому. Тому що, зрештою, вони забрали його, коли утискували нас", — сказав мешканець Йоганнесбургу Мохамед Абдулахі.
Однак, як повідомляється, є люди в ПАР, які не проти, щоб діамант та інше каміння "Куліана" залишалися у Великій Британії.
"Я не думаю, що це вже має значення. Усе змінилося, ми розвиваємося", — сказав місцевий житель Дікеценг Нжаджаба.
Що таке алмаз "Кулліан" або "Зірка Африки"
"Зірка Африки" — найбільший і найдорожчий діамант ювелірного типу у світі. Діамант був знайдений 26 січня 1905 року в Південній Африці в шахті "Прем'єр". Діамант "Кулліан I" прикрашає скіпетр англійського короля Едуарда VII. Загалом із "Зірки Африки" вдалося вирізати 9 діамантів.
Нагадаємо, що музей мадам Тюссо у Сіднеї представив воскову фігуру Чарльза III. Фігура монарха у супроводі інших воскових членів королівської родини була виставлена на церемонії біля будівлі королеви Вікторії.
Також повідомлялося, що перша леді України Олена Зеленська прибула до Лондона, щоб відвідати коронацію Чарльза ІІІ. Вона вже зустрілася з дружиною британського прем'єр-міністра Ріші Сунака Акшатою Мурті.