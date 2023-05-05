Собака почав гарчати: у США жінка виявила гніздо змій у стінах свого будинку (фото)

Ембер Холл купила новий будинок і почала переїзд. Однак собака жінки став дивно поводитися, перебуваючи в гаражі. Тварина гарчала і дивилась на стіну, в якій живуть десятки змій.

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У штаті Колорадо, США, 42-річна Ембер Холл купила новий будинок, у стінах якого виявила десятки змій. Про це пише Ladbible.

Жінка заявила, що одна з її собак почала дивно поводитися, поки була в гаражі поряд з будинком, поки вона розпаковувала свої речі під час переїзду.

"Я підійшла глянути, на що він дивиться. Мені здалося, що там може бути павук або щось таке. У стіні були дві маленькі дірки, і я побачила, як усередині повзають змії. Я запанікувала", — розповіла шокована американка.

З першого виявлення несподіваних і неприємних сусідів, Ембер знайшла вже десять змій у своїй оселі.

Жителька США вважає, що кількість цих рептилій може бути навіть більшою, оскільки, як і раніше, чує підозрілі звуки з перегородок між кімнатами. Зараз вона боїться розпаковувати свої речі, тому що змії можуть ховатися в коробках або під ними.

Ембер Холл купила новий будинок, у стінах якого виявила десятки змій Фото: колаж Фокус

"Всі кажуть, що вони якийсь різновид підв'язкової змії. Але вони також попереджають, що ніхто ніколи не бачив цих змій такими великими", — додала жінка.

Ембер і її сім'я більше не можуть насолоджуватися своїм новим будинком і бояться використовувати ванну, тому що вони бояться, що змія може виповзти навіть з унітаза.

Представники компанії, які продали Ембер нерухомість, заявили, що не знали про наявність змій у будинку.

Раніше Фокус писав, що літак здійснив екстрену посадку через отруйну кобру. Укус такої змії смертельний і може вбити людину лише за 30 хвилин.

Також повідомлялося, що австралієць виявив у своєму ліжку масивну отруйну змію. Східну коричневу змію було вилучено з дому службою порятунку тварин Zachery's Snake and Reptile Relocation, яка опублікувала фотографії тварини, що лежить на ліжку.