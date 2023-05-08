Везіння закінчилося: чоловік 50 років користувався машиною без водійських прав (фото)

Везіння пенсіонера закінчилося, коли його машину зупинили співробітники дорожньої поліції. З'ясувалося, що чоловік ніколи не складав іспит і не мав прав водія.

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У Великій Британії 69-річний чоловік протягом останніх 50 років їздив на автомобілі без водійських прав. Про це пише The Metro.

Везіння пенсіонера нарешті закінчилося, коли співробітники підрозділу дорожньої поліції Дербішира зупинили його машину за кілька порушень у Дербі. Потім вони виявили, що 69-річний водій ніколи не складав іспит і не мав прав водія, тобто він незаконно керував автомобілем протягом п'яти десятиліть.

За словами співробітників поліції, чоловік систематично надавав страховим компаніям дані про те, що має права, але недоліком його підлого плану стала "зухвалість". Автомобіль було конфісковано, а на водія складено протокол за численні правопорушення.

"Нарешті прийшов кінець абсолютно неприйнятній поведінці. Якби він потрапив в аварію, і ми виплатили б йому компенсацію, ми повернулися б до нього за повною вартістю цієї виплати", — заявив Пол Фарлі, представник Бюро автостраховиків.

Автомобіль було конфісковано, а на водія складено протокол за численні правопорушення Фото: Metro

Ця новина викликала неоднозначну реакцію серед британців, дехто запитує, як водію вдавалося уникати покарання протягом 50 років.

"Можливо, він набагато кращий водій, ніж багато учасників дорожнього руху, він уникав поліції протягом 50 років. Великобританія тільки виграє, якщо на дорогах буде більше таких водіїв", — розповів один із місцевих жителів.

Раніше Фокус писав, що у США мотоцикліст без номерного знака врізався у поліцейського. Метью Прайс намагався об'їхати патрульну машину, але врізався у помічника шерифа, який швидко зреагував та зсадив його з мотоцикла. Чоловік намагався втекти від поліції, щоб не платити за проїзд.

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