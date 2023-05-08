Везение закончилось: мужчина 50 лет ездил на машине без водительских прав (фото)

Везение пенсионера закончилось когда его машину остановили сотрудники дорожной полиции. Выяснилось, что мужчина никогда не сдавал экзамен и не имел водительских прав.

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В Великобритании 69-летний мужчина на протяжении последних 50 лет ездил на автомобиле без водительских прав. Об этом пишет The Metro.

Везение пенсионера наконец-то закончилось, когда сотрудники подразделения дорожной полиции Дербишира остановили его машину за несколько нарушений в Дерби. Затем они обнаружили, что 69-летний водитель никогда не сдавал экзамен и не имел водительских прав, то есть он незаконно управлял автомобилем в течение пяти десятилетий.

По словам сотрудников полиции, мужчина систематически предоставлял страховым компаниям данные о том, что у него есть права, но недостатком его подлого плана стало "хвастовство". Автомобиль был конфискован, а на водителя составлен протокол за многочисленные правонарушения.

"Наконец-то пришел конец совершенно неприемлемому поведению. Если бы он попал в аварию, и мы выплатили бы ему компенсацию, мы бы вернулись к нему за полной стоимостью этой неустойки", — заявил Пол Фарли, представитель Бюро автостраховщиков.

Автомобиль был конфискован, а на водителя составлен протокол за многочисленные правонарушения Фото: Metro

Эта новость вызвала неоднозначную реакцию среди британцев, некоторые задаются вопросом, как водителю удавалось избегать наказания в течение 50 лет.

"Возможно, он гораздо лучший водитель, чем многие участники дорожного движения, он избегал полиции в течение 50 лет. Великобритания только выиграет, если на дорогах будет больше таких водителей", — рассказал один из местных жителей.

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