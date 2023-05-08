"Атака на наші цінності": у Парижі облили фарбою картину про Бучу (фото)

Раніше представники низки організацій закликали зняти картину художниці Міріам Кан із виставки, проте всупереч їхнім протестам полотно продовжило експонуватися в Токійському палаці.

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Картину швейцарської художниці Міріам Кан "Fuck abstraction!", присвячену злочинам у Бучі, облили фіолетовою фарбою на виставці в Токійському палаці в Парижі. Про це 7 травня повідомила газета Le Monde із посиланням на заяву музею.

Повідомляється, що роботу "добровільно зіпсував" чоловік похилого віку. За даними ЗМІ, він був незадоволений "сексуальним інсценуванням дитини й дорослого", зображених на полотні.

У центрі сучасного мистецтва повідомили, що порушника затримала поліція, а також заявили про намір подати до суду у зв'язку з "псуванням майна та перешкоджанням свободі слова".

На інцидент відреагував президент Франції Емманюель Макрон, назвавши його актом вандалізму.

"Атака на роботу — це атака на наші цінності. У Франції мистецтво завжди безплатне та гарантується повага до культурної творчості", — заявив Макрон.

Картину Міріам Кан облили фарбою

Скандал навколо картини Міріам Кан

Полотно Міріам Кан "Fuck abstraction!" викликало неоднозначну реакцію суспільства. На ньому зображено силует зі зв'язаними руками, якого безликий чоловік примушує до орального сексу,

Міріам Кан "Fuck abstraction!"

Асоціації "Юристи за дитинство", "Дитинство в обміні", "Віч-на-віч із інцестом" і "Невинність у небезпеці" заявили, що робота пропагує дитячу порнографію та вимагали зняти її з виставки. Попри їхній заклик, картина продовжила експонуватися.

Як зазначає видання ARTnews, сама художниця відкидає висунуті їй звинувачення. За її словами, робота задумана як коментар до злочинів проти прав людства, які скоюють ЗС РФ в Україні.

Міріам Кан також вказала, що написала картину після того, як побачила зображення масових поховань у Бучі, а також повідомлення про зґвалтування українських жінок і дітей.

"Це людина, чиї руки зв'язані, її зґвалтували, а потім убили та викинули на вулицю. Зображення насильства під час війн призначене не для того, щоб шокувати, а для того, щоб засудити", — пояснила художниця.

Нагадаємо, що 20 березня у Верховній Раді березня було зареєстровано законопроєкт, який передбачає заборону на використання символіки та назв, пов'язаних із війною в Україні, у назвах товарів. Заборона може зачепити такі продукти як сухарики "Збройні сухарі України" або напій "Героїчна буча-комбуча".