Рік на колишній роботі: американець розповів, як після перемоги в лотереї став мільярдером

Бред Дюк виграв головний приз лотереї у 2005 році, а вже до 2016 року перетворив свій виграш у мільярд доларів завдяки продуманим інвестиціям та вмінню утриматися від розкішних покупок.

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Бред Дюк зі штату Айдахо (США), який зірвав джекпот у розмірі $220 млн і отримав $85 млн одноразовим платежем, стверджує, що він скористався досвідом інших, щоб не лише зберегти свій виграш, а й перетворити себе на мільярдера. Про це пише Ladbible.

Чоловік виграв головний приз лотереї Powerball у 2005 році, а вже до 2016 року перетворив свій виграш у мільярд доларів завдяки продуманим інвестиціям та вмінню утриматися від розкішних покупок.

Переможець лотереї вирішив не витрачати свій виграш на Ferrari та маєток із 10 спальнями, а вкласти його у справу. Бред Дюк направив 45 мільйонів доларів на інвестиційні підприємства з низьким рівнем ризику, 35 мільйонів доларів на активи з високим ризиком та створив Фонд сім'ї Дюків на 1,3 мільйона доларів.

"Я мовчав про перемогу протягом місяця. Весь цей час я вивчав життя переможців лотереї та їхню історію", — розповів Бред.

Чоловік дійшов висновку, що більшість переможців лотереї швидко втрачають усі гроші Фото: KTVB

Чоловік дійшов висновку, що більшість переможців лотереї швидко втрачають усі гроші. Не бажаючи повторювати їхні помилки, він захотів збільшити свій капітал і зібрав для цього команду довірених фінансових консультантів, які за 12 років перетворили його статки на мільярд доларів.

Видання зазначає, що переможець лотереї вирішив залишитись на своїй роботі ще на рік після несподіваного виграшу. На його думку, головною стратегією, яка принесла йому виграш у довгостроковій перспективі, став опір бажанню витрачати величезні суми на покупки.

"У той час я справді не думав, що все може стати кращим для мене. Однак протягом того тижня все змінилося", — згадує чоловік.

Раніше Фокус писав, що жінка виграла $1 млн, використовуючи числа, які їй наснилися. Дівчина ще не знає, як вона та її сім'я витратять отримані гроші, але впевнена, що вони точно зроблять їхнє життя простіше.

Також повідомлялося, що у США чоловік під час відпустки зірвав джекпот у $5 млн. Американець Пітер Салліван вирішив не чекати, поки весь його приз виплачуватимуть частинами протягом кількох років. Він отримає свій виграш в одноразовій виплаті, яка склала 3960000 доларів.