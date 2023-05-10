Котилася дорогою: бездомний, який врятував дитину в колясці, відразу після цього отримав роботу

Завдяки своєму подвигу колишній безпритульний, на ім'я Рон Нессман став героєм. Чоловік врятував дитину у візку, який котився до проїжджої частини.

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У штаті Каліфорнія, США, бездомний Рон Нессман врятував дитину в колясці, коли вона покотилася і майже виїхала на проїжджу частину. Про це пише Ladbible.

1 травня колишній безпритульний після співбесіди на посаду посудомийника вирішив трохи перепочити й сів на лаву. Раптом поряд з ним жінка втратила рівновагу через сильний вітер і коляска з її племінником почала набирати швидкість, рухаючись у напрямку проїжджої частини.

Пенсіонерка намагалася підвестися, щоб запобігти небезпеці, але їй не вдалося. На допомогу прийшов Рон, який швидко зорієнтувався і миттю кинувся до них. Чоловік встиг вхопити коляску, запобігаючи трагедії, що насувається.

Видання зазначає, що Рон Нессман, колишній водій вантажівки, вирішив вискочити на вулицю, щоб врятувати дитину, і завдяки своєму героїчному вчинку йому запропонували місце роботи, на яке він проходив співбесіду, а також кілька інших варіантів працевлаштування. Після смерті його коханої американець провів кілька років бездомним, але останнім часом він проживав у своєї сестри, прагнучи відновити зв'язок із сім'єю.

Чоловік зазначив, що він не мав часу на роздуми Фото: CBS News

У розмові з місцевим агентством новин чоловік зазначив, що у нього не було часу на роздуми, і він просто моментально кинувся на допомогу дитині. Після того, як він пройшов професійну орієнтацію і розпочав роботу, він висловив свою щиру подяку за надану можливість і заявив, що він тепер справді оцінить свої нові перспективи працевлаштування.

Кадри, на яких Рон кидається рятувати дитину, не лише потрапили в новини, а й стали вірусними в соцмережах, і він розповів, що їх бачили родичі по всій країні. Люди, які побачили цей ролик, дуже переживали за чоловіка і називали його "героєм", який довів, що люди все ще можуть розраховувати на допомогу "доброго самаритянина".

Користувачі соцмереж також були дуже раді коли дізналися, що Рон отримав роботу, на яку він проходив співбесіду перед своїм героїчним вчинком.

Раніше Фокус писав, що жінка написала дитячу книгу, тепер її підозрюють у вбивстві чоловіка. Лише кілька місяців тому Коурі Річинс з посмішкою представляла свою зворушливу книгу на американському телебаченні, але зараз може потрапити до в'язниці через її написання.

Також повідомлялося, що жінка помстилася начальнику за те, що той звільнив її через "хворобу". Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.