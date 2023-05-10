Літо 2023: коли в українських школярів у Польщі та Німеччині розпочинаються літні канікули

У Німеччині кожна Федеральна земля самостійно визначає час початку літніх канікул у школах.

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Українці були змушені залишити свою країну через російську агресію та розпочати нове життя в інших безпечних державах. Польща та Німеччина надали притулок великій кількості наших співвітчизників, серед яких багато сімей з дітьми. Літні канікули в Польщі та Німеччині – це чудова можливість познайомитися з культурою та історією цих країн, а також скуштувати страви місцевої кухні, пише NV.

Німеччина: літні канікули 2023

Під час літніх канікул у Німеччині можна відвідати такі міста як Берлін, Мюнхен, Гамбург та Франкфурт та ознайомитися з їхньою архітектурою, історією та пам'ятками. Крім того, варто відвідати Альпи, відомі гірськолижним відпочинком та чудовими краєвидами. Незабутні враження можна отримати у Мозельській долині з її виноградниками та чудовими замками. У Німеччині у кожній федеральній землі завершення навчального року різниться.

Коли розпочнуться літні канікули 2023 року в Німеччині

Літні канікули у Польщі 2023

У Польщі варто познайомитися з історією, архітектурою та пам'ятками Варшави, Кракова, Гданська та Вроцлава. Також можна відвідати Польське море та національні парки, де насолодитися природою та активним відпочинком. У Польщі дидактичні та виховні заняття у школах закінчаться 23 червня. Таким чином, літні канікули розпочнуться 24 червня та завершаться 31 серпня 2023 року.

Коли розпочнуться літні канікули 2023 року в Польщі

Нагадаємо, навчання у закладах середньої освіти в Україні завершиться цього року до 30 червня. За словами заступника голови Міністерства освіти і науки Андрія Вітренка, згідно із законом навчання не може тривати довше, ніж до липня, проте в умовах воєнного стану частину статті про це призупинено.

24 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що онлайн-навчання є вимушеним кроком в умовах воєнного стану. Лідер зізнався, що сам прихильник відвідування дітьми школи та спілкування між собою.